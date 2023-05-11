Пять стран Евросоюза призывают продлить запрет импорта из Украины – СМИ

Министры сельского хозяйства пяти стран-членов Евросоюза снова обратились к Европейской комиссии относительно импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

Об этом сообщает польское агентство PAP со ссылкой на письмо министров.

По данным журналистов, письмо к Еврокомиссии подписали представители Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Именно в эти страны Еврокомиссия недавно запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения. Запрет был введен со 2 мая по 5 июня этого года.

Однако министры в письме призывают продлить временный запрет импорта из Украины, а также расширить его. Они утверждают, что решения Еврокомиссии “могут оказаться неэффективными и недостаточными”.

По словам министров, запрет на импорт не распространяется на товары, импортируемые по контрактам, которые были заключены до 2 мая (т.е. до вступления в силу постановления Еврокомиссии). И это якобы может привести “к многочисленным злоупотреблениям”.

По мнению авторов письма, существует риск, что контракты без даты могут быть оформлены на таможне, а у таможенных органов не будет эффективных инструментов для проверки и обжалования таких документов.

В связи с этим министры призывают Еврокомиссию найти юридически обязательное решение и исправить эту ситуацию, а также подтвердить, что запрет импорта четырех видов продукции из Украины будет действовать до конца 2023 года.

– Они (министры, — Ред.) нуждаются в подтверждении со стороны Еврокомиссии, что с вступлением в силу нового регламента о приостановлении пошлин еще на год (о продлении беспошлинной торговли с Украиной, — Ред.) вступит в силу и регламент ЕК, который продлит превентивные меры по четырем продуктам до конца этого года, — пишет издание.

Следует отметить, что регламент ЕС о запрете на импорт из Украины пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника хоть и действует до 5 июня, однако предусматривает возможность продления. В то же время, эту продукцию можно перевозить транзитом через территорию Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии.

9 мая Европейский парламент проголосовал за продление беспошлинной торговли агропродукцией с Украиной еще на год. Решение должен также утвердить Совет ЕС.

Источник: PAP

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.