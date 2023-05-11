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В Милане прогремел мощный взрыв: вспыхнул пожар, есть раненые

В Милане прогремел мощный взрыв: вспыхнул пожар, есть раненые

В четверг, 11 мая, в центре итальянского Милана на улице Пьер Ломбардо прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщает Corriere della Sera.

По словам свидетелей, все началось с фургона с кислородными баллонами, предназначенными, вероятно, для ауксологического института, расположенного неподалеку.

Некоторые прохожие видели, как загорелся один из баллонов, а затем раздался очень сильный взрыв.

Сообщается о по меньшей мере четырех раненых.

— Огонь также охватил четыре автомобиля, припаркованные на улице, соседнюю аптеку и квартиры в соседнем доме. На месте работают кареты скорой помощи и пожарные, — говорится в сообщении.

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Источник: Corriere della Sera

Милан, Пожар
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