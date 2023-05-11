В Милане прогремел мощный взрыв: вспыхнул пожар, есть раненые
В четверг, 11 мая, в центре итальянского Милана на улице Пьер Ломбардо прогремел мощный взрыв.
Об этом сообщает Corriere della Sera.
По словам свидетелей, все началось с фургона с кислородными баллонами, предназначенными, вероятно, для ауксологического института, расположенного неподалеку.
Некоторые прохожие видели, как загорелся один из баллонов, а затем раздался очень сильный взрыв.
Сообщается о по меньшей мере четырех раненых.
— Огонь также охватил четыре автомобиля, припаркованные на улице, соседнюю аптеку и квартиры в соседнем доме. На месте работают кареты скорой помощи и пожарные, — говорится в сообщении.
#Milano, Porta Romana pic.twitter.com/J2VptB2iQS
— Luca Pasquin (@luca_pasquin) May 11, 2023
Источник: Corriere della Sera
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