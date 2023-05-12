Новым гендиректором Twitter станет женщина: Маск сообщил, что покидает пост

Новый гендиректор соцсети Twitter начнет выполнять свои обязанности в должности через полтора месяца.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил американский миллиардер Илон Маск, который сейчас владеет Twitter.

Он отметил, что новой руководительницей компании станет женщина, впрочем не раскрыл подробности назначения.

— С радостью сообщаю, что я нанял нового CEO для X/Twitter. Она приступит к работе через срок около 6 недель, — написал он.

Маск добавил, что сам будет выполнять обязанности исполнительного председателя и технического директора и будет следить за продуктами, программным обеспечением и системными администраторами.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks! My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops. — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023

Напомним, в последнее время, после того, как Маск стал гендиректором Twitter, с его стороны были реализованы достаточно непопулярные решения, как то введение платных галочек, которые ранее служили фактором верификации пользователей соцсети или вмешательство в традиционную политику соцсети по редактированию сообщений и снятие лимита на количество символов в сообщениях.

Отметим, из-за критики со стороны пользователей Twitter, еще в декабре 2022 года Маск предупреждал, что уйдет с должности гендиректора Twitter, как только найдет для себя замену. Этому также способствовало проведение опроса на странице Маска, стоит ли ему уходить с должности. Тогда более 57% пользователей, которые голосовали, поддержали идею, чтобы миллиардер покинул пост гендиректора соцсети.

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