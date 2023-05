Новым гендиректором Twitter станет женщина: Маск сообщил, что покидает пост

Новый гендиректор соцсети Twitter начнет выполнять свои обязанности в должности через полтора месяца.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил американский миллиардер Илон Маск, который сейчас владеет Twitter.

Он отметил, что новой руководительницей компании станет женщина, впрочем не раскрыл подробности назначения.

Маск добавил, что сам будет выполнять обязанности исполнительного председателя и технического директора и будет следить за продуктами, программным обеспечением и системными администраторами.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!

My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023