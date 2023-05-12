США не против предоставления Украине ракет Storm Shadow Британией — Блинкен

Вашингтон не против передачи Украине ракет Storm Shadow Великобританией.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью PBS NewsHour.

По его словам, другие страны могут делать что-то отличное от того, что делают Соединенные Штаты.

– Вопрос в том, все ли это соответствует тому, что нужно Украине? И мы полны решимости сделать это. Все это, опять же, осуществляется с помощью коалиции и скоординированного процесса, – сказал Блинкен.

Он отметил, что дело не только в поставках вооружения, но и в обучении военнослужащих ВСУ.

– Если они не знают, как его использовать, это не принесет им много пользы. Это обслуживание, потому что если они не знают, как его поддерживать, вы отдадите его им, и оно развалится за семь дней, – заявил дипломат.

Напомним, 11 мая Великобритания объявила, что отправит в Украину ракеты большой дальности Storm Shadow, по не подтвержденным данным часть этого оружия уже прибыла в Украину.

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