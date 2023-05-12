Правительство ЮАР уверяет, что не утверждало поставок оружия России

Официальные лица ЮАР в пятницу ответили на обвинения США в том, что российское судно, находящееся под санкциями, в конце прошлого года забрало оружие с военно-морской базы вблизи Кейптауна, что может привести к введению Вашингтоном санкций.

В пятницу министр, ответственный за контроль над вооружениями, и представитель министерства иностранных дел заявили, что страна не одобряла никаких поставок оружия в Россию в декабре.

— Мы не утверждали поставки оружия в Россию, … это не было санкционировано или утверждено нами, — сказал в интервью радиостанции 702 министр связи Мондли Гунгубеле, который возглавлял Национальный комитет по контролю над обычными вооружениями (NCACC), когда якобы имела место поставка оружия в Россию.

В мае прошлого года Минфин США внес судно Lady R, причалившее в Саймонс-Тауне, в санкционный список за предполагаемые поставки оружия наряду с другими грузовыми судами под российским флагом.

В то время члены оппозиции призвали правительство Южной Африки объяснить, что это “загадочное” судно делало на военно-морской базе.

— Факты свидетельствуют о том, что за последние две ночи в гавани наблюдалась необычная активность: бортовые краны выгружали груз с российского коммерческого судна на грузовики, — сказал Кобус Маре, возглавляющий отдел обороны оппозиционного Демократического альянса, в заявлении от 8 декабря 2022 года.

Были также грузовики, перевозившие контейнеры на военно-морскую базу и обратно, что является обычным явлением, но не ночью, сказал Маре, добавив, что грузовики охранялись вооруженным персоналом.

ЮАР является одним из самых важных союзников России на континенте, разделенном из-за ее полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, но заявляет, что беспристрастна в этом конфликте и воздержалась от голосования по резолюциям ООН о войне.

Вашингтон неоднократно предостерегал страны от оказания материальной поддержки России, предупреждая, что тем, кто это делает, может быть закрыт доступ на американские рынки.

Во время брифинга в четверг заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель не стал повторять утверждение о том, что на судно было погружено оружие. Однако он сказал, что у Вашингтона есть серьезные опасения по поводу стоянки судна в южноафриканском военно-морском порту, и он напрямую высказал эти опасения южноафриканским чиновникам.

В пятницу министерство обороны ЮАР заявило, что представит свою версию событий в ходе правительственного расследования.

Напомним, этому предшествовало заявление посла США в ЮАР от 11 мая, который сказал, что уверен в том, что российский корабль выгрузил оружие с военно-морской базы в Саймонс-тауне в декабре, предположив, что этот инцидент не соответствует нейтралитету, который исповедует ЮАР, в войне РФ против Украины.

Позднее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что это утверждение будет расследовано.

Источник : Reuters

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