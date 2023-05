Лукашенко с забинтованной рукой впервые за неделю появился на публике

Белорусский диктатор Александр Лукашенко впервые за неделю появился на публике. В последние дни в медиапространстве распространяются предположения, что у него проблемы со здоровьем.

Фото и видео с Лукашенко обнародовал пропагандистский Telegram-канал Пул первого, приближенный к пресс-службе диктатора.

На снимке самопровозглашенный президент Беларуси стоит в какой-то лесистой местности. У него забинтована левая река, в то время как на параде в Москве 9 мая повязка была на правой руке.

В подписи к фото сказано, что Лукашенко должен был заслушать “доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне” в центральном командном пункте ВВС и ПВО.

