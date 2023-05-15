Лукашенко с забинтованной рукой впервые за неделю появился на публике

Белорусский диктатор Александр Лукашенко впервые за неделю появился на публике. В последние дни в медиапространстве распространяются предположения, что у него проблемы со здоровьем.

Фото и видео с Лукашенко обнародовал пропагандистский Telegram-канал Пул первого, приближенный к пресс-службе диктатора.

На снимке самопровозглашенный президент Беларуси стоит в какой-то лесистой местности. У него забинтована левая река, в то время как на параде в Москве 9 мая повязка была на правой руке.

В подписи к фото сказано, что Лукашенко должен был заслушать “доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне” в центральном командном пункте ВВС и ПВО.

Lukashenko has a bandage on his hand: they showed him at the central command post of the Air Force and Air Defense Forces. pic.twitter.com/xaTi4BnpZw — Belarusian Hajun project (@Hajun_BY) May 15, 2023

На видео, снятом, вероятно, в командном пункте, диктатор подтвердил падение четырех военных воздушных судов (вертолетов и истребителей) в Брянской области РФ 13 мая.

Он объявил, что после этого “инцидента” войска Беларуси сразу были переведены в режим повышенной боевой готовности.

– Трое суток после событий рядом с нами. Я имею в виду в Брянской области, когда были сбиты четыре воздушных судна. Мы вынуждены были на это реагировать. С тех пор мы находимся в более повышенной готовности – наши войска, – заявил Лукашенко.

Он добавил, что “обстановка не критическая”, но есть “настораживающие факторы”.

Следует отметить, что в последнее время Александр Лукашенко практически не появлялся на публике. О его здоровье появлялось много слухов, однако официальной информации нет.

Как пишет белорусское издание Зеркало, диктатор сегодня впервые появился в публичном поле с 9 мая, когда он посетил парад в Москве.

Именно после парада начали распространяться слухи о проблемах со здоровьем у Лукашенко, поскольку диктатор тогда появился с забинтованной правой рукой, имел болезненный вид и не смог пройти пешком несколько сотен метров.

С 9 мая никаких мероприятий при личном участии Лукашенко в Беларуси не проводилось, уточняет Зеркало. В воскресенье, например, он не участвовал в торжествах по случаю Дня флага, герба и гимна. Пресс-служба диктатора и белорусские чиновники отмалчиваются на этот счет.

13 мая появилась информация, что Лукашенко приехал в президентскую клинику в Дроздах. В это время были перекрыты все подъезды к больнице, а вдоль дорог стояли силовики.

В украинской разведке подтвердили, что диктатор болеет, однако не стали раскрывать детали.

Источник: Зеркало, БЕЛТА

Фото: Telegram-канал Пул первого

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