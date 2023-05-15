Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Світ
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Основой для завершения войны должна быть украинская формула мира — фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляєн
Фото: Офис президента

Украинская формула мира должна стать основой для завершения полномасштабной войны с Россией.

Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает агентство Reuters.

Отмечается, что ее заявление совпало по времени с турне спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя по странам Европы.

— Ничего об Украине без Украины… Никогда нельзя забывать, что это Украина подверглась грубому вторжению. Поэтому это она должна закладывать основополагающие принципы для справедливого мира, — сказала руководительница Еврокомиссии.

Она назвала хорошим признаком диалог, который состоялся между президентом Украины и лидером КНР Си Цзиньпином. По ее словам, Пекин должен использовать свое влияние на Москву, чтобы прекратить войну.

СМИ сообщили, что Ли Хуэй совершит визит в Украину в течение 16-17 мая. Эта поездка станет частью дипломатического турне Ли Хуэя, которое стартовало в понедельник, 15 мая.

Ли посетит также Польшу, Францию, Германию и Россию. В Пекине заявили, что поездка направлена на обсуждение “политического урегулирования” полномасштабной войны в Украине.

Источник: Reuters
Еврокомиссия, Китай, Украина, Урсула фон дер Ляєн
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Оказался положительным: Еврокомиссия представила экономический прогноз для Украины
Прапор України біля будівлі Єврокомісії
Сначала должна победить в войне: Столтенберг о будущем членстве Украины в НАТО
Єнс Столтенберг
В Гааге появится реестр разрушений в Украине в результате агрессии РФ – глава Еврокомиссии
Урсула фон дер Ляєн
Будет своевременный сигнал: Зеленский призвал к положительному решению на саммите НАТО
Володимир Зеленський
Спецпредставитель Китая едет в Украину: названа дата визита
спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей
Видео
Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию

Летчик 204 бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ, майор Вадим Ворошилов с позывным Karaya в интервью ведущему ICTV Вадиму Карпьяку рассказал о количестве самолетов F-16, которые в корне изменятся ситуацию как в небе, так и на земле.

Татьяна Забожко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (14.05.2023)
Основой для завершения войны должна быть украинская формула мира — фон дер Ляйен
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (14.05.2023)
Основой для завершения войны должна быть украинская формула мира — фон дер Ляйен
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (14.05.2023)
Основой для завершения войны должна быть украинская формула мира — фон дер Ляйен
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (14.05.2023)
Основой для завершения войны должна быть украинская формула мира — фон дер Ляйен
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь