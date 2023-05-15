Основой для завершения войны должна быть украинская формула мира — фон дер Ляйен

Украинская формула мира должна стать основой для завершения полномасштабной войны с Россией.

Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает агентство Reuters.

Отмечается, что ее заявление совпало по времени с турне спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя по странам Европы.

— Ничего об Украине без Украины… Никогда нельзя забывать, что это Украина подверглась грубому вторжению. Поэтому это она должна закладывать основополагающие принципы для справедливого мира, — сказала руководительница Еврокомиссии.

Она назвала хорошим признаком диалог, который состоялся между президентом Украины и лидером КНР Си Цзиньпином. По ее словам, Пекин должен использовать свое влияние на Москву, чтобы прекратить войну.

СМИ сообщили, что Ли Хуэй совершит визит в Украину в течение 16-17 мая. Эта поездка станет частью дипломатического турне Ли Хуэя, которое стартовало в понедельник, 15 мая.

Ли посетит также Польшу, Францию, Германию и Россию. В Пекине заявили, что поездка направлена на обсуждение “политического урегулирования” полномасштабной войны в Украине.

Источник : Reuters

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