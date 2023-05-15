Несмотря на санкции РФ в 2022-м получила детали самолетов Boeing и Airbus на миллионы долларов — NYT

Данные российской таможни свидетельствуют, что в прошлом году в Россию, несмотря на санкции, было отправлено запчастей для самолетов, произведенных компаниями Boeing, Airbus и другими, на миллионы долларов.

Об этом сообщает американская газета The New York Times.

Данные, которые были собраны и проанализированы американским агрегатором торговых данных Import Genius, показывают, что авиационные запчасти были отправлены российским авиакомпаниям, против которых были введены санкции администрацией Джо Байдена.

Речь идет, в частности, о следующих авиакомпаниях: Россия, Аэрофлот, Уральские авиалинии, S7 Airlines, Utair Aviation и Победа.

Газета отмечает, что эти поставки стали возможными благодаря нелегальным сетям, которые возникли для того, чтобы попытаться обойти санкции, перетасовав товары через ряд подставных покупателей, часто на Ближнем Востоке и в Азии.

Например, в прошлом году на склады Аэрофлота поступили десятки партий медных проводов, болтов, графита и других деталей, маркированных как произведенные в США компанией Boeing. Они прошли через неизвестные торговые компании, зоны свободной торговли и индустриальные парки в ОАЭ и Китае, а затем попали в Россию, чтобы помочь отремонтировать изношенный флот Аэрофлота.

Данные охватывают более 5 тыс. отдельных поставок авиационных деталей в Россию в течение восьми месяцев 2022 года. В РФ поступало от простых винтов до стартера авиационного двигателя марки Honeywell стоимостью $290 тыс.

Всего за восемь месяцев в Россию было отправлено авиационных запчастей американского производства на сумму $14,4 млн, из которых $8,9 млн — это детали, которые, по описанию, были изготовлены или маркированы американской компанией Boeing и проданы в Россию через третьих лиц.

Компания Boeing заявила, что полностью соблюдает санкции США и приостановила поставки запчастей, обслуживание и техническую поддержку для клиентов в России в начале 2022 года.

Эксперты в области авиационных поставок заявили, что детали, вероятно, поступили из различных источников, таких как имеющиеся зарубежные запасы авиакомпаний и ремонтных предприятий или перекупщики, торгующие утилизированными деталями.

Сообщается, что большинство товаров проходили через такие страны, как ОАЭ, Турция, Китай и Мальдивы. Но несколько партий, в частности в Россию, были отправлены непосредственно из США или Европы.

Также выросли объемы поставок в течение прошлого года, поскольку Россия привлекла международные компании, чтобы помочь ей обойти санкции. По мнению директора по исследованиям Import Genius Уильяма Джорджа, такая тенденция свидетельствует о том, что сети для обхода санкций требовали времени для создания и сейчас в состоянии помочь российским авиакомпаниям получить некоторые ключевые детали.

Источник : NYT

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