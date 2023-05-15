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Юлия Соколова, редактор ленты

Зерновое соглашение снова попытаются продлить в ближайшие дни – ООН

зерно
Фото: Unsplash

В ближайшие дни продолжатся усилия по пролонгации Черноморской зерновой инициативы, которая разблокировала экспорт украинской агропродукции.

Об этом сообщил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам, координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс.

Он напомнил о важности экспорта зерна и другой сельскохозяйственной продукции из украинских портов на Черном море. Гриффитс заверил, что работа над этим вопросом будет продолжаться, речь идет о “ближайших днях”.

– Продление Черноморской инициативы является чрезвычайно важным, как и повторное обязательство сторон по ее бесперебойному и эффективному функционированию, — подчеркнул Гриффитс на заседании Совета безопасности ООН по Украине.

По его словам, ООН и дальше будет призывать все стороны выполнять взятые на себя обязательства, поскольку “мир очень внимательно следит за нами”.

Как известно, зерновое соглашение 22 июля прошлого года подписали Украина, Турция и ООН. Отдельный аналогичный документ подписала РФ. Однако страна-агрессор систематически блокирует деятельность зернового коридора, искусственно создавая очереди судов в Босфоре.

В данный момент РФ угрожает заблокировать зерновую инициативу после 18 мая.

На днях в МИД Турции заявили, что Черноморская зерновая инициатива может быть продлена еще на два месяца.

В то же время, в украинском МИД сегодня проинформировали, что Украина получает противоречивые сигналы относительно будущего зернового соглашения: сложилась “подвешенная ситуация” из-за манипуляций РФ.

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Источник: The Guardian
Война в Украине, Зерно, ООН, Російська агресія
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