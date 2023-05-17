Италию накрыло разрушительное наводнение: есть погибшие и пропавшие без вести

По меньшей мере три человека погибли и тысячи были эвакуированы из своих домов в результате разрушительных наводнений, обрушившихся на северный регион Италии Эмилия-Романья.

Об этом сообщает Reuters.

Указано, что ситуация может осложниться, ведь ливни до сих пор продолжаются.

Власти Эмилии-Романьи сообщили, что в городах Форли, Чезена и Чезенатико были найдены три тела погибших, еще три человека пропали без вести.

Из-за того, что реки вышли из берегов, люди были вынуждены подняться на крыши своих домов, где пожарные спасали их с помощью вертолетов или резиновых лодок.

Ряд автомобильных дорог и железнодорожных сообщений были заблокированы, а мэры многих городов, в том числе Болоньи, призвали жителей не покидать свои дома.

По словам метеорологов, проливные дожди последовали за месяцами засухи, которая высушила землю, уменьшив ее способность поглощать воду и усугубив последствия наводнений.

Фото: MeteoNews 24

Источник : Reuters

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