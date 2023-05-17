Тайвань должен брать пример с того, как Украина успешно защищается от РФ — Остин

То, как Украина воюет против российских войск, дает уроки Тайваню, показывая, как меньшая армия может успешно защищаться от большей.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в Сенате, сообщает Alarabia News.

— Мы вынесли ряд важных уроков из войны Украины с Россией. Один из этих уроков заключается в том, что с асимметричными возможностями и асимметричной тактикой и техникой меньшие силы могут очень хорошо защитить себя от больших сил, — сказал он, отвечая на вопрос о стратегии защиты Тайваня от потенциальных военных действий со стороны Китая.

Остин также добавил, что полномочия Конгресса брать оружие из американских запасов и предоставлять его Тайваню — как это было сделано в случае с Украиной — является “решающим в наших усилиях обеспечить Тайвань тем, что ему необходимо для самозащиты”.

Китай считает демократически управляемый Тайвань частью своей территории, которую однажды он вернет себе, если потребуется, даже силой. Остров живет под угрозой китайского вторжения. В последние годы Пекин ужесточил свою риторику и военную активность вокруг Тайваня.

Источник: Alarabia News

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