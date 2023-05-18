Джонсон называл Макрона “путинским подхалимом” из-за поездки в Москву — экс-помощник

Когда-то в частном разговоре разгневанный экс-премьер Британии Борис Джонсон назвал президента Франции Эммануэля Макрона “путинским подхалимом” и пообещал врезать ему.

Так утверждает ключевой помощник британского экс-премьер-министра Гуто Харри в подкасте, пишет Politico.

По его словам, Джонсон эмоционально высказывался о Макроне через несколько месяцев после полномасштабного вторжения России в Украину.

— На нашей утренней встрече, кажется, с небольшой группой, он просто напал на Эммануэля Макрона. По сути, он сказал: Он — слово из четырех букв, которое начинается на “С”, он — чудак, он — подлиза Путина, — сказал Харри.

Он сказал, что Джонсон хотел навредить Макрону, употребив термин, означающий “снять боксерские перчатки”: “Мне придется врезать ему”, пересказывает его слова Харри.

Более того, он добавил, что напряженность возникла еще тогда, когда Эммануэль Макрон ездил в Москву, чтобы поговорить с Путиным. Он рассказал, что этот эпизод Джонсон описал как тошнотворный.

Экс-помощник Джонсона сказал, что в конце концов лидеры двух стран спустя несколько недель помирились, очень хорошо ладили и даже ходили вместе пить виски на саммите G7.

Представитель Джонсона заявил, что он не признает рассказ Харри о встрече и не участвовал в подкасте своего бывшего чиновника, в котором тот откровенно рассказывает обо всем.

Источник : Politico

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