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Пентагон не против, чтобы другие страны передали F-16 Украине — Politico

F-16
Фото: Depositphotos

Администрация президента США Джо Байдена столкнулась с новой кампанией давления относительно передачи F-16 Украине. Пока Белый дом “держит линию”, но возможно, со временем позволит другим странам отправить самолеты Киеву.

Об этом пишет Politico.

Указано, что хотя Белый дом неоднократно отвергал возможность отправки американских F-16, он никогда не исключал одобрения передачи третьей стороной.

Издание сообщает, что неназванный собеседник из Пентагона в ответ на просьбу прокомментировать передачу F-16 Украине указал журналистам на статью газеты, опубликованную в январе 2023 года.

— В ней другой анонимный собеседник из ведомства, говоря о поставках, сказал: “Я не думаю, что мы против”. В том же материале он отметил, что окончательное решение о поставках еще не принято, — говорится в сообщении.

В то же время, Politico добавляет, что пока не похоже, что какое-то европейское правительство обратилось к США с официальной просьбой передать ВСУ свои истребители. Журналисты предполагают, что страны могут отложить некоторые дискуссии для июльского саммита НАТО в Вильнюсе.

Ранее пресс-служба британского правительства сообщила, что Великобритания летом начнет обучение украинских пилотов, а также ведет переговоры с другими странами по отправке в Украину современных истребителей F-16.

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Источник: Politico
Винищувач F-16, США, Украина
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