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Пентагон переоценил помощь Украине на $3 млрд. На эти деньги могут дать еще оружия

Пентагон
Фото: Depositphotos

Пентагон переоценил американское оборудование, которое он отправил в Украину, примерно на $3 млрд.

Об этом пишет Reuters, которому это подтвердил помощник Сената и представитель Минобороны США.

Отмечается, что эта ошибка открывает возможность для отправки Киеву большего количества оружия.

Два чиновника Пентагона отметили, что ошибка произошла из-за того, что стоимость оружия из американских запасов была выше обоснованной.

— Мы обнаружили несоответствия в том, как мы оцениваем оборудование, которое мы передали Украине, — сказал один из них в интервью агентству.

Представитель Пентагона предположил, что завышенная сумма переоцененного вооружения может возрасти, когда ведомство изучит ситуацию более тщательно.

Сообщается, что в отчетах Пентагон, чтобы оценить помощь, использовал стоимость замещения, а не стоимость оружия, когда оно было приобретено и амортизировано.

Недавно издание Politico писало, что в пакете помощи США Украине на сумму $48 млрд, одобренном Конгрессом в декабре 2022 года, осталось около $6 млрд. Это означает, что американское финансирование на вооружение и поставки может закончиться к середине лета.

После этого в Белом доме заявили, что США будут предоставлять Украине регулярные пакеты помощи в сфере безопасности и обороны в течение следующих месяцев.

Источник: Reuters
Война в Украине, Пентагон, США, Украина
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