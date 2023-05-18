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В Белом доме отказались ответить, началось ли уже контрнаступление ВСУ

Джейк Салліван
Фото: Getty Images

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не будет комментировать, началось ли уже контрнаступление Сил обороны Украины.

Об этом он сказал на брифинге.

— Как вы знаете, это не похоже на высадку в “день Д” на пляже. Эти виды боевых действий более динамичные, многослойные, многогранные, — сказал советник.

Салливан отметил, что не собирается высказываться относительно начала контрнаступления ВСУ.

— Пусть украинцы сами охарактеризуют и опишут то, что они делают. Скажу лишь, что в некоторых частях Украины ведутся интенсивные боевые действия, как мы недавно видели на примере боев вокруг Бахмута, — добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что контрнаступление Сил обороны начнется, когда Украина получит минимум, с которым сможет вырваться вперед.

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Білий дім, ВСУ, контрнаступ, Украина
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