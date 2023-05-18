В Белом доме отказались ответить, началось ли уже контрнаступление ВСУ
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не будет комментировать, началось ли уже контрнаступление Сил обороны Украины.
Об этом он сказал на брифинге.
— Как вы знаете, это не похоже на высадку в “день Д” на пляже. Эти виды боевых действий более динамичные, многослойные, многогранные, — сказал советник.
Салливан отметил, что не собирается высказываться относительно начала контрнаступления ВСУ.
— Пусть украинцы сами охарактеризуют и опишут то, что они делают. Скажу лишь, что в некоторых частях Украины ведутся интенсивные боевые действия, как мы недавно видели на примере боев вокруг Бахмута, — добавил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что контрнаступление Сил обороны начнется, когда Украина получит минимум, с которым сможет вырваться вперед.