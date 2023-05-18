В Конгрессе США призвали Байдена разблокировать отправку самолетов F-16 Украине — NYT

В среду, 17 мая, группа из 14 членов Конгресса призвала президента США Джо Байдена “без промедлений” разблокировать передачу Украине F-16.

Об этом сообщает NYT.

— Как мы видели на примере начальных колебаний наших союзников относительно предоставления танков Украине, лидерство США имеет решающее значение для обеспечения Киева дополнительными ресурсами и новыми возможностями, — написали республиканцы и демократы в письме в Белый дом.

Политики отметили, что предоставление Украине истребителей F-16 имеет важное значение для эффективного завершения войны на справедливых условиях.

Ранее в NYT сообщили, что несколько стран Европы готовы передать свои самолеты F-16 Украине.

Пока США исключают передачу Киеву своих истребителей, однако администрация Байдена может выдать лицензии на реэкспорт F-16, что позволит другим странам передать ВСУ свои F-16.

Источник : NYT

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