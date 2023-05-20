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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Когда тебя не уважают, это не стратегическое партнерство: Санду об отношениях с Россией

Президентка Молдови Мая Санду
Фото: Depositphotos

Президент Молдовы Майя Санду сказала, что Россия не является стратегическим партнером для ее страны.

Об этом она сказала в интервью молдавскому проекту NonFiction.

Отвечая на вопрос, являются ли Кишинев и Москва стратегическими партнерами, она сказала, что когда тебя не уважают, это наверняка не стратегическое партнерство.

— Когда Россия держит против воли нашего народа 30 лет войска на нашей территории — это не стратегическое партнерство. Когда, опять же, всевозможные блокады нашего экспорта, когда ты платишь за газ очень высокие цены и все равно они сокращают поставки газа на 60% без каких-либо причин — то что это за стратегическое партнерство? — сказала она.

По словам Санду, Молдова готова сотрудничать с теми странами, которые уважают ее суверенитет, ее людей, и когда это сотрудничество обоюдное.

Она назвала российского диктатора Владимир Путина человеком, который начал войну, в которой гибнут очень много невинных людей. РФ, по ее словам, это государство, которое не ценит своих людей, где человеческая жизнь ничего не стоит.

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Когда тебя не уважают, это не стратегическое партнерство: Санду об отношениях с Россией

Источник: NonFiction

Майя Санду, Молдова, Россия
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В течение войны враг будет заинтересован в уничтожении нашего военно-политического руководства, поэтому его безопасность имеет стратегическое значение.

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