Когда тебя не уважают, это не стратегическое партнерство: Санду об отношениях с Россией
Президент Молдовы Майя Санду сказала, что Россия не является стратегическим партнером для ее страны.
Об этом она сказала в интервью молдавскому проекту NonFiction.
Отвечая на вопрос, являются ли Кишинев и Москва стратегическими партнерами, она сказала, что когда тебя не уважают, это наверняка не стратегическое партнерство.
— Когда Россия держит против воли нашего народа 30 лет войска на нашей территории — это не стратегическое партнерство. Когда, опять же, всевозможные блокады нашего экспорта, когда ты платишь за газ очень высокие цены и все равно они сокращают поставки газа на 60% без каких-либо причин — то что это за стратегическое партнерство? — сказала она.
По словам Санду, Молдова готова сотрудничать с теми странами, которые уважают ее суверенитет, ее людей, и когда это сотрудничество обоюдное.
Она назвала российского диктатора Владимир Путина человеком, который начал войну, в которой гибнут очень много невинных людей. РФ, по ее словам, это государство, которое не ценит своих людей, где человеческая жизнь ничего не стоит.
Источник: NonFiction