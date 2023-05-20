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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В Белом доме анонсировали переговоры Зеленского и Байдена в Хиросиме

Володимир Зеленський і Джо Байден
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с президентом США Джо Байденом на полях саммита G7 в японской Хиросиме в воскресенье, 21 мая.

Об этом говорится в распространенном рабочем графике главы Белого дома.

— В 14:15 (08:15 по киевскому времени, — Ред.) президент примет участие в двусторонней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским… Хиросима, Япония, — говорится в документе.

В субботу, 20 мая, Владимир Зеленский прибыл с визитом в Японию. Глава украинского государства провел отдельные встречи в кулуарах саммита с лидерами Великобритании, Италии, Франции, Германии, Индии и Европейской комиссии.

В японском правительстве также сообщали, что планируется встреча Зеленского с премьером Фумио Кишидой.

Стоит отметить, что Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения России встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В то же время, официальный Дели до сих пор отказывается осудить российское вторжение, заявляя, что Индия сделает “все возможное”, чтобы помочь прекратить войну.

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саміт G7 у Японії

Источник: White House
G7, Владимир Зеленский, Джо Байден, США, Украина, Япония
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