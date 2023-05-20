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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В Rheinmetall рассказали, что планируют изготавливать на предприятии в Украине

В Rheinmetall рассказали, что планируют изготавливать на предприятии в Украине

Немецкий концерн Rheinmetall планирует производить совместно с украинским государственным концерном Укроборонпром немецкие танки и боевые машины пехоты.

Об этом заявил руководитель концерна Армин Паппергер изданию Focus.de.

Кроме этого на заводе будут проводить обслуживание и ремонт действующих бронемашин.

— Мы начнем там (на совместном с Украиной предприятии, — Ред.) по техническому обслуживанию и ремонту машин, а также хотим как можно быстрее начать производство бронетехники, например, транспортных танков Fuchs, — заявил он.

Он добавил, что Украина также заинтересована в современном основном боевом танке Panther и боевой машине пехоты Lynx.

Но, по словам Паппергера, первым шагом будет покрытие острых потребностей страны в ее оборонной борьбе.

На вопрос, не боятся ли в Rheinmetall российских ракетных атак, Паппергер сказал, что Украина имеет эффективные способы защиты от атак на чувствительные объекты. Он добавил, что украинские электростанции и другие промышленные объекты работают, а в случае повреждения, оперативно ремонтируются.

12 мая Паппергер сообщил, что Rheinmetall совместно с Укроборонпромом создаст предприятие в Украине по ремонту и производству танков.

Источник: Focus.de

Фото: Rheinmetall

Німеччина, Украина, Укроборонпром
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