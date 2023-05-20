В Rheinmetall рассказали, что планируют изготавливать на предприятии в Украине
Немецкий концерн Rheinmetall планирует производить совместно с украинским государственным концерном Укроборонпром немецкие танки и боевые машины пехоты.
Об этом заявил руководитель концерна Армин Паппергер изданию Focus.de.
Кроме этого на заводе будут проводить обслуживание и ремонт действующих бронемашин.
— Мы начнем там (на совместном с Украиной предприятии, — Ред.) по техническому обслуживанию и ремонту машин, а также хотим как можно быстрее начать производство бронетехники, например, транспортных танков Fuchs, — заявил он.
Он добавил, что Украина также заинтересована в современном основном боевом танке Panther и боевой машине пехоты Lynx.
Но, по словам Паппергера, первым шагом будет покрытие острых потребностей страны в ее оборонной борьбе.
На вопрос, не боятся ли в Rheinmetall российских ракетных атак, Паппергер сказал, что Украина имеет эффективные способы защиты от атак на чувствительные объекты. Он добавил, что украинские электростанции и другие промышленные объекты работают, а в случае повреждения, оперативно ремонтируются.
12 мая Паппергер сообщил, что Rheinmetall совместно с Укроборонпромом создаст предприятие в Украине по ремонту и производству танков.
Источник: Focus.de
Фото: Rheinmetall