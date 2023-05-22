”Белгородская народная республика”: происхождение шутки и лучшие народные мемы

После последних новостей об “освобождении РФ” бойцами легиона Свобода России и Русского добровольческого корпуса (РДК) в сети начали распространяться мемы о “Белгородской народной республике”.

Почему Белгород начали называть “народной республикой” и как появились сотни народных мемов, разбирались Факты ICTV.

История мемов о “Белгородской народной республике”

Шутки о том, что Украина когда-то отвоюет Белгород, появились давно, еще в начале полномасштабной войны. Однако утром 22 мая 2023 года стало известно, что легион Свобода России и подразделение РДК записали видеообращение к своим гражданам, чтобы те просыпались от диктатуры Кремля и боролись за свободную от Путина Россию.

Также бойцы легиона Свобода России сообщили, что возвращаются домой, и призвали жителей приграничных регионов не сопротивляться и не бояться их. Свои “освободительные действия” подразделения начали именно с Белгородской области.

Добровольцы сообщили, что их подразделения и РДК уже заняли населенный пункт Козинка Белгородской области, а в Грайворон заходят передовые отряды. Первые флаги свободной России уже встретили рассвет над ”освобожденными городами”.

Народные мемы о “Белгородской народной республике”

Креативные украинцы подхватили новости и начали постить в сеть шуточные мемы.

Украинский народ всегда шутит очень тонко и иронично, поэтому случай с “освобождением” Белгорода не стал исключением. Украинцы даже составили жителям города ироническую памятку, которая скрывает много боли:

Нас там нет. Это все “народное ополчение”. Если ваш дом снесло, убило близких, а вас пытают по подвалам за флаг вашей страны, то будьте спокойны – это такая защита русскоязычного населения!

А вот так по мнению некоторых пользователей скоро будет выглядеть карта воздушных тревог в Украине:

Также пользователи начали придумывать, чем события в “БНР” могли бы быть полезными для Украины:

Другие уже назначают нового мэра Белгорода и ведут дебаты о названии города и флаге:

А некоторые украинцы решили “помочь” жителям БНР, пока там неспокойно – предлагают эвакуироваться в Харьков, Киев и другие украинские города.

Если без шуток

Народное шуточное творчество действительно поднимает настроение и дух украинцев, однако все это исключительно в контексте мемов. Украина не претендует на чужие земли и не будет забирать Белгородскую, Брянскую, Курскую или любую другую область России.

Украинские армия и государство борются и отвоевывают только свои земли, которые враг нагло оккупировал. Так было, есть и будет. Украина не прекратит деоккупировать свои города и села, однако чужого забирать тоже не собирается.

Единственное желание украинского народа — достичь границ 1991 года и наконец выгнать врага с нашей земли.

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