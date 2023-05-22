Лукашенко не хватает денег для содержания режима: главред Хартии 97 о его поездке в РФ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко едет снова в Москву, вероятно, из-за экономических проблем.

Об этом заявила белорусская журналистка и главный редактор сайта Хартия 97 Наталья Радина в эфире телемарафона Единые новости.

Она отметила, что эта поездка также означает то, что Лукашенко все же выздоровел. И, если говорить о его состоянии здоровья, то по ее словам, речь может идти о психопатологии.

— Для чего он едет в Москву? Если речь идет о проблемах, то скорее, речь идет о каких-то экономических проблемах. Видимо, Лукашенко не хватает денег для содержания своего режима. Мы знаем, что расходы, конечно же, огромные на тот репрессивный аппарат, который позволяет сегодня Лукашенко держаться у власти, — сказала она.

Родина добавила, что, видимо, речь идет о каком-то экономическом шантаже. Лукашенко просто требует у Путина денег в обмен на поддержку России в этой преступной войне против Украины.

22 мая стало известно, что Лукашенко планирует поездку в Москву — на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы обсудить “проблемы в отношениях”. Об этом он заявил во время встречи с послом Беларуси в РФ Дмитрием Крутым.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.