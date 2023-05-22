Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Истребитель F-16 — характеристики, вооружение и цена
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Світ
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Лукашенко не хватает денег для содержания режима: главред Хартии 97 о его поездке в РФ

Лукашенко на параді в Москві 9 травня 2023
Фото: Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко едет снова в Москву, вероятно, из-за экономических проблем.

Об этом заявила белорусская журналистка и главный редактор сайта Хартия 97 Наталья Радина в эфире телемарафона Единые новости.

Она отметила, что эта поездка также означает то, что Лукашенко все же выздоровел. И, если говорить о его состоянии здоровья, то по ее словам, речь может идти о психопатологии.

— Для чего он едет в Москву? Если речь идет о проблемах, то скорее, речь идет о каких-то экономических проблемах. Видимо, Лукашенко не хватает денег для содержания своего режима. Мы знаем, что расходы, конечно же, огромные на тот репрессивный аппарат, который позволяет сегодня Лукашенко держаться у власти, — сказала она.

Родина добавила, что, видимо, речь идет о каком-то экономическом шантаже. Лукашенко просто требует у Путина денег в обмен на поддержку России в этой преступной войне против Украины.

22 мая стало известно, что Лукашенко планирует поездку в Москву — на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы обсудить “проблемы в отношениях”. Об этом он заявил во время встречи с послом Беларуси в РФ Дмитрием Крутым.

Читайте также
Лукашенко с забинтованной рукой впервые за неделю появился на публике
Олександр Лукашенко

Беларусь, Олександр Лукашенко, Россия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РДК и легион Свобода России проводят операцию на территории РФ: что известно
Лукашенко не хватает денег для содержания режима: главред Хартии 97 о его поездке в РФ
В Беларуси люди надеются на белорусских добровольцев, которые воюют в Украине — журналистка
Лукашенко не хватает денег для содержания режима: главред Хартии 97 о его поездке в РФ
Будет еще хуже. Буданов обратился к солдатам РФ и посоветовал им сдаваться в плен
Кирило Буданов
Бойцы РДК сообщили, что освободили первое село в Белгородской области и зашли в Грайворон
Лукашенко не хватает денег для содержания режима: главред Хартии 97 о его поездке в РФ
РФ может перебросить под Бахмут резервы, но они не имеют соответствующей подготовки — Юсов
Лукашенко не хватает денег для содержания режима: главред Хартии 97 о его поездке в РФ
Видео
Маляр объяснила, для чего РФ фейки о “гибели” нашего командования

В течение войны враг будет заинтересован в уничтожении нашего военно-политического руководства, поэтому его безопасность имеет стратегическое значение.

Вадим Карпьяк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (19.05.2023)
Лукашенко не хватает денег для содержания режима: главред Хартии 97 о его поездке в РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (19.05.2023)
Лукашенко не хватает денег для содержания режима: главред Хартии 97 о его поездке в РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (19.05.2023)
Лукашенко не хватает денег для содержания режима: главред Хартии 97 о его поездке в РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (19.05.2023)
Лукашенко не хватает денег для содержания режима: главред Хартии 97 о его поездке в РФ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь