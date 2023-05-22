После саммита G7 МИД Китая вызвал посла Японии: причина

Заместитель главы МИД Китая Сунь Вэйдун вызвал посла Японии, чтобы выразить протест в связи с “ажиотажем вокруг вопросов, связанных с Китаем” на саммите G7.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства.

По мнению Пекина, Япония сотрудничала с другими странами на саммите G7 “в действиях и совместных декларациях с целью очернения и нападок на Китай, грубого вмешательства во внутренние дела Китая, нарушения основных принципов международного права и духа четырех политических документов между Китаем и Японией”, имея в виду Совместное заявление Китая и Японии от 1972 года.

Он заявил, что действия Японии наносят ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития Китая, и что Китай “решительно недоволен и решительно выступает против” этих действий.

— Япония должна исправить свое понимание Китая, принять стратегическую автономию, придерживаться принципов четырех политических документов между Китаем и Японией и по-настоящему способствовать стабильному развитию двусторонних отношений с конструктивным отношением, — добавил Сунь.

В свою очередь Хидео Таруми, посол Японии в Китае, указал, что для G7 “естественно” обращаться к вопросам, представляющим общий интерес, как это делалось в прошлом, и Большая семерка будет продолжать делать это в будущем, пока Китай не изменит свое поведение.

— Китай должен сначала предпринять позитивные шаги для решения этих проблемных вопросов, если Китай требует не упоминать о них, — сказал Таруми в интервью газете Sun.

Главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно во время утреннего брифинга в понедельник, 22 мая, заявил, что политика Японии в отношении Китая является последовательной: она будет настаивать на необходимых вопросах и призывать к ответственному поведению, в то же время делая шаги для решения проблемных вопросов и сотрудничая в общих вопросах.

Ранее экс-премьер-министр Великобритании Лиз Трасс лично попросила действующего руководителя правительства Риши Сунака назвать Китай “угрозой” безопасности страны.

Источник : Reuters

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