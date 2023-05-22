Проблемы в отношениях: Лукашенко собрался в Москву на встречу с Путиным

В среду, 24 мая, самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко планирует поездку в Москву – на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы обсудить “проблемы в отношениях”.

Об этом он заявил во время встречи с послом Беларуси в РФ Дмитрием Крутым. Она была посвящена “вопросам белорусско-российского сотрудничества”.

Лукашенко сообщил, что часто встречается с Путиным “не для того, чтобы посмотреть друг на друга”, а чтобы помочь правительствам Беларуси и РФ “развязать какие-то узлы”.

– Как мне докладывает правительство, ну почти нет никаких проблем (в отношениях с РФ, — Ред.). Я в это мало верю. Я вижу по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то. Иногда бюрократизм. Кто в этом виноват? Чтобы, встречаясь послезавтра в Москве, мы с президентом РФ Путиным могли обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях, — отметил белорусский диктатор.

Лукашенко уточнил, что в среду в Москве стартует Евразийский экономический форум, в котором будет принимать участие белорусская сторона.

Как известно, белорусский диктатор недавно летал в Москву – на парад к 9 мая. Этот визит спровоцировал слухи о проблемах со здоровьем у Лукашенко. Он появился на параде с забинтованной рукой, не смог пройти пешком несколько сотен метров и в целом имел болезненный вид.

Лукашенко не остался на неформальный завтрак, который организовал Путин, а по возвращении в Беларусь исчез из публичного пространства. Появлялась информация, что диктатор посещал президентскую клинику в Дроздах.

В украинской разведке подтвердили, что Лукашенко болеет, однако не раскрывали деталей.

15 мая Александр Лукашенко впервые за неделю появился на публике, снова с забинтованной рукой, однако уже другой.

Источник: БЕЛТА

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