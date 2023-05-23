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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Франция готова предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности — МИД страны

МЗС Франції
Фото: Depositphotos

Франция готова заключить с Украиной соглашения о предоставлении гарантий безопасности, которые помогут Украине защитить себя в долгосрочной перспективе.

Об этом заявил представитель МИД Франции во время брифинга во вторник, 23 мая.

— Франция готова заключить с Украиной соглашения о предоставлении гарантий безопасности, которые помогут ей защитить себя в долгосрочной перспективе и предотвратить возможную будущую агрессию, как это подтвердили наши лидеры в совместной декларации 36-го франко-британского саммита, — говорится в заявлении.

По его словам, Париж вместе со своими партнерами продолжает размышления над тем, как лучше всего поддержать Украину во времени и во всех сферах.

Ранее американская газета The Wall Street Journal писала, что западные страны обсуждают гарантии безопасности для Киева по израильской модели.

По словам западных чиновников, подобное соглашение для Украины могло бы повлиять на ход войны с Россией, помешав намерениям Владимира Путина затянуть ее, чтобы подорвать политическую поддержку Украины в США и отдельных странах Европы.

Источник: МИД Франции

Война в Украине, Украина, Франция
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