В Брянской области России беспилотник сбросил взрывчатку на электроподстанцию, было обесточено несколько поселков.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российской Брянской области Роман Старовойт.

— В Суджанском районе беспилотник сбросил взрывное устройство на подстанцию. В результате оказались обесточенными села Плехово, Гуево и Горналь. Сейчас ремонтные бригады начали восстановительные работы, — написал он.

По словам Старовойта, никто из жителей не пострадал.

Накануне, 22 мая, силы Российского добровольческого корпуса (РДК) и легиона Свобода России (ЛСР) провели операцию на территории РФ, а именно в Белгородской области.

Результатами действий РДК и ЛСР был уничтожен пограничный пункт, а подразделения из граждан РФ заявляли об “освобождении населенных пунктов Козинка и Гора-Подол”. Кроме того, россияне из РДК и ЛСР вступили в бои за населенный пункт Грайворон с регулярной армией России.

Как следствие, вечером тех же суток в Белгородской области был введен “режим контртеррористической операции”.

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