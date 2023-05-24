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Илья Нежигай, редактор ленты

В центре Белгорода прогремел взрыв: российский губернатор показал фото последствий

В центре Белгорода прогремел взрыв: российский губернатор показал фото последствий

Посреди российского Белгорода прогремел взрыв.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Сообщалось, что взрыв прогремел в центре города.

Впоследствии губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил взрыв, и добавил, что причиной стал дрон неизвестного происхождения.

— В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сброшено взрывное устройство. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждения легкового автомобиля, — написал он.

Он добавил, что на месте работают специалисты.

Фото: Настоящий Гладков

Белгород, Взрыв, Россия
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