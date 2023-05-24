Илья Нежигай, редактор ленты
В центре Белгорода прогремел взрыв: российский губернатор показал фото последствий
Посреди российского Белгорода прогремел взрыв.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Сообщалось, что взрыв прогремел в центре города.
Впоследствии губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил взрыв, и добавил, что причиной стал дрон неизвестного происхождения.
— В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сброшено взрывное устройство. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждения легкового автомобиля, — написал он.
Он добавил, что на месте работают специалисты.
Фото: Настоящий Гладков
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