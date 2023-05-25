Бойцы РДК все еще остаются на территории России — представитель добровольцев

Бойцы Российского добровольческого корпуса (РДК) до сих пор остаются на территории Российской Федерации в рамках проведения операции, а российские СМИ врут о потерях добровольцев.

Об этом во время пресс-конференции заявили представители РДК и легиона Свобода России (ЛСР), которые вернулись на территорию Украины.

По их словам, со стороны российских добровольцев продолжается спецоперация в Белгородской области, а их силы по-прежнему контролируют несколько населенных пунктов.

Представитель ЛСР Цезарь во время разговора с журналистами назвал российскую армию “Колоссом на глиняных ногах”.

— Все убедились, что граница (России, — Ред.) не на замке, что туда можно зайти и выполнить свои задачи. Если вчера (22 мая, — Ред.) это было несколько десятков кв. км территории, то завтра это будет сотни кв. км территории. Это уже будет не село, а областной центр, — сказал он.

По словам Цезаря, в России найдутся люди, которые поддержат РДК и ЛСР, поскольку подобные силы давно уже ждут.

Сейчас промежуточные итоги операции оценивают в РДК и ЛСР как положительные, поскольку вылазка добровольцев показала миру реальную картину российской обороны на границе.

Спикеры также опровергли информацию о больших потерях личного состава, которую распространяют в российских СМИ.

Ранее представители российских добровольцев подвели итоги своей операции на территории Белгородской области.

Фото: РДК

Источник: Freedom

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