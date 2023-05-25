Грузинская авиакомпания запустит для россиян транзитные рейсы в страны Европы

Грузинская авиакомпания Georgian Airways планирует запустить транзитные рейсы для граждан России через Тбилиси в страны Европы.

Об этом сказал основатель авиакомпании Тамаз Гаиашвили в интервью пророссийскому каналу RTVI.

По его словам, компания планирует сохранить воздушное сообщение с РФ, а запустить транзитные рейсы хотят с 15 июня.

— Начнем с 15 июня. Посмотрим, как пойдет это дело. Мы считаем, что на эти (транзитные, — Ред.) маршруты будет достаточный спрос. Через Тбилиси будет удобнее и быстрее, чем по другим направлениям, — сказал Гаиашвили.

Он рассказал, что сейчас рейсы планируются в пять городов Европы — Париж, Вену, Милан, Салоники и Ларнаку.

Гаиашвили добавил, что компания запустила прямые рейсы в Москву, откуда пассажиры могут через Тбилиси лететь транзитом куда угодно.

На сайте Georgian Airways открыта продажа билетов из Москвы в разные страны Европы. К примеру, на рейс Москва-Тбилиси-Вена с часовой пересадкой на 15 июня можно приобрести билет за €562. За €580 на следующий день предлагают рейс в Париж.

Что предшествовало?

10 мая российский диктатор Владимир Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Грузией и отмене визового режима для грузин. Авиасообщение между Грузией и РФ было прекращено летом 2019 года.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала такое решение провокацией, тогда как правительство Грузии его поддержало.

Georgian Airways была одной из первых авиакомпаний, которые возобновили полеты в Москву. Зурабишвили призвала не пользоваться услугами этой авиакомпании и сказала, что будет бойкотировать компанию. В ответ компания заявила, что не будет пускать президента Грузии на свои самолеты.

Напомним, с 28 февраля 2022 года в рамках санкций Евросоюз закрыл небо для российских самолетов. Поэтому прямые рейсы из российских городов в страны Европы стали невозможными.

Кроме того, Польша, Литва и Латвия запретили въезд российским туристам, а другие государства ЕС усложнили выдачу виз для граждан РФ.

Источник: RTVI

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