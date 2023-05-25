Курсанты РФ, которые проходят учения возле границ Украины, напиваются и нарушают закон — ЦНС

Российские курсанты высших учебных военных заведений РФ, которые проходят обучение в боевых условиях на границе с территорией Украины, имеют низкий уровень мотивации и дисциплины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. По данным ЦНС, это произошло после успешных действий украинских партизан с курсантами Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, которые проходят стажировку в боевых условиях на опорных пунктах 76 ДШД в составе Сил прикрытия границы.

В ЦНС отмечают, что 24 мая четырех курсантов задержали в состоянии алкогольного опьянения во время попытки ограбить продовольственный магазин.

Сейчас известно, что этих курсантов передали в военную комендатуру в российском Рыльске. Всего прибыло 18 курсантов, которые проходят учения на офицерских должностях на опорных пунктах вдоль границы.

Недавно в ЦНС сообщили, что руководство РФ планирует отправить на войну против Украины российских курсантов. Сейчас они проходят обучение в боевых условиях на границе с Украиной, в частности, в Курской и Брянской областях РФ.

Факты ICTV публиковали материал, как правильно сдаться в плен российским военным. Украина уважает международное право, поэтому оккупанты имеют возможность сделать это добровольно.

Источник: Центр национального сопротивления

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.