Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Срочно
Во Львове слышны взрывы — ОВА сообщила подробности
Світ
Бедрак Виктория, редактор ленты

Оказалась между влиянием РФ и демократией. НАТО ожидает от Грузии соблюдения антироссийских санкций – Столтенберг

Оказалась между влиянием РФ и демократией. НАТО ожидает от Грузии соблюдения антироссийских санкций – Столтенберг
Фото: Depositphotos

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс ожидает от Грузии имплементации международных санкций, которые ограничивают возможности РФ вести войну.

Об этом он сказал во время ежегодного Брюссельского форума, сообщает Укринформ.

— Важно, чтобы Грузия руководствовалась демократическими ценностями, в которые мы все верим. Мы ожидаем от стран, не являющихся членами НАТО, соблюдения санкций, которые затрудняют для России финансирование и организацию ее захватнической войны против Украины, — отметил Столтенберг.

Генсек отметил, что НАТО с Грузией являются партнерами уже много лет. Альянс помогает Тбилиси во внедрении реформ и осуществляет меры политического и практического сотрудничества. При этом Грузия является наиболее уязвимой среди стран, оказавшихся между вредным влиянием РФ и демократическим миром.

Именно в Грузии еще в 2008 году проявилась тенденция российского агрессивного поведения против соседей, когда РФ осуществила вторжение в эту страну и захватила часть ее территорий.

— Такие страны (как Грузия. — Ред.) пытаются сопротивляться российской агрессии. Именно поэтому на Мадридском саммите мы решили нарастить помощь для этих стран, и Грузия является наиболее показательным примером, — добавил Столтенберг.

19 мая в аэропорту Тбилиси впервые за последние четыре года приземлился российский самолет. На входе в аэропорт состоялась акция протеста против прямого авиасообщения с РФ.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси поддерживает украинский народ, но вводить прямые санкции против России не будет, потому что это повредит экономике страны.

Читайте также
Вступление Украины в НАТО во время войны не рассматривается – Столтенберг
Єнс Столтенберг

Источник: Укринформ
Йенс Столтенберг, Грузия, НАТО
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Вступление Украины в НАТО во время войны не рассматривается – Столтенберг
Єнс Столтенберг
Никто не знает, каким будет решение на саммите в Вильнюсе по членству Украины в НАТО – Столтенберг
Єнс Столтенберг
Грузия поддерживает Украину, но не будет вводить прямые санкции против РФ — премьер
Оказалась между влиянием РФ и демократией. НАТО ожидает от Грузии соблюдения антироссийских санкций – Столтенберг
Япония пока не имеет планов вступать в НАТО — премьер Кисида
Фуміо Кісіда
Обучение пилотов ВСУ на F-16 не делает НАТО стороной в войне — Столтенберг
Єнс Столтенберг
Видео
Переход на григорианский календарь: какие даты праздников изменятся, а какие – останутся

Без изменений останется празднование Пасхи и всех привязанных к нему подвижных праздников. В то же время те приходы, которые будут против изменений, смогут праздновать по старому календарю, давить на них никто не будет.

Кристина Гавриш
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (24.05.2023)
Оказалась между влиянием РФ и демократией. НАТО ожидает от Грузии соблюдения антироссийских санкций – Столтенберг
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (24.05.2023)
Оказалась между влиянием РФ и демократией. НАТО ожидает от Грузии соблюдения антироссийских санкций – Столтенберг
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (24.05.2023)
Оказалась между влиянием РФ и демократией. НАТО ожидает от Грузии соблюдения антироссийских санкций – Столтенберг
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (24.05.2023)
Оказалась между влиянием РФ и демократией. НАТО ожидает от Грузии соблюдения антироссийских санкций – Столтенберг
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь