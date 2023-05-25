Оказалась между влиянием РФ и демократией. НАТО ожидает от Грузии соблюдения антироссийских санкций – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс ожидает от Грузии имплементации международных санкций, которые ограничивают возможности РФ вести войну.

Об этом он сказал во время ежегодного Брюссельского форума, сообщает Укринформ.

— Важно, чтобы Грузия руководствовалась демократическими ценностями, в которые мы все верим. Мы ожидаем от стран, не являющихся членами НАТО, соблюдения санкций, которые затрудняют для России финансирование и организацию ее захватнической войны против Украины, — отметил Столтенберг.

Генсек отметил, что НАТО с Грузией являются партнерами уже много лет. Альянс помогает Тбилиси во внедрении реформ и осуществляет меры политического и практического сотрудничества. При этом Грузия является наиболее уязвимой среди стран, оказавшихся между вредным влиянием РФ и демократическим миром.

Именно в Грузии еще в 2008 году проявилась тенденция российского агрессивного поведения против соседей, когда РФ осуществила вторжение в эту страну и захватила часть ее территорий.

— Такие страны (как Грузия. — Ред.) пытаются сопротивляться российской агрессии. Именно поэтому на Мадридском саммите мы решили нарастить помощь для этих стран, и Грузия является наиболее показательным примером, — добавил Столтенберг.

19 мая в аэропорту Тбилиси впервые за последние четыре года приземлился российский самолет. На входе в аэропорт состоялась акция протеста против прямого авиасообщения с РФ.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси поддерживает украинский народ, но вводить прямые санкции против России не будет, потому что это повредит экономике страны.

Источник : Укринформ

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