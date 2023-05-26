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В районе военного аэродрома в российском Морозовске прогремели взрывы
В районе военного аэродрома в российском Морозовске Ростовской области прогремели мощные взрывы.
Об этом сообщает Telegram-канал Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами. Однако пока неизвестно, есть ли какие-то повреждения на российском военном аэродроме.
— Сообщают об атаке на военный аэродром в Морозовске в Ростовской народной. Тревожно, — говорится в сообщении.
Морозовск на карте
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