В районе военного аэродрома в российском Морозовске прогремели взрывы

В районе военного аэродрома в российском Морозовске Ростовской области прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщает Telegram-канал Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами. Однако пока неизвестно, есть ли какие-то повреждения на российском военном аэродроме.

— Сообщают об атаке на военный аэродром в Морозовске в Ростовской народной. Тревожно, — говорится в сообщении.

Морозовск на карте

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