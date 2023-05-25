В РДК заявили, что снова пересекли российскую границу и зашли на Белгородщину

Российский добровольческий корпус выложил видео в своем Telegram-канале на фоне отделения Почты России.

В ролике представители РДК намекнули, что в очередной раз попали на территорию Российской Федерации.

— Ну что ж, друзья! Российский добровольческий корпус снова совершил невозможное. Мы снова на родине! Доказательства прямо за моей спиной. В который раз мы заходим на территорию России с боями, или тихо. Это уже неважно, — говорится в обращении.

По словам бойцов РДК, пламя борьбы разгорается по всей стране. В конце ролика они заявили: Ждите нас и в вашем населенном пункте!

На вывеске Почта России можно увидеть, что вероятно видео было записано в селе Глотово Грайворонского городского округа Белгородской области РФ.

22 мая РДК и Легион Свобода России, в которых россияне воюют за Украину, заявили об “освобождении” нескольких населенных пунктов Белгородской области РФ от путинской власти.

Вечером 24 мая представители РДК и Легиона подвели итоги военной операции. Они сказали, что их общие потери составили двое погибших и десять раненых. По их словам, сейчас ВС РФ деморализованы и неподготовлены.

Источник: РДК

Скриншот: РДК

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.