В ворота резиденции премьера Британии врезался автомобиль, водителя задержали

В Лондоне был арестован мужчина после того, как его автомобиль врезался в ворота Даунинг-стрит, где находится резиденция премьер-министра Британии Риши Сунака.

Как пишет The Sun, вооруженные полицейские оцепили район Уайтхолл после того, как маленький серебристый Kia протаранил вход в резиденцию в 16:20.

По информации издания, Риши Сунак работал на своем рабочем месте в момент аварии, и здание было на короткое время заблокировано.

В настоящее время он отправился на заранее запланированный визит, который был отложен из-за угрозы безопасности, которая, как предполагается, не связана с терроризмом.

Скотланд-Ярд подтвердил, что никто не пострадал и что один человек был задержан по подозрению в нанесении преступного ущерба и опасном вождении.

На кадрах видно, как автомобиль едет по центральной лондонской дороге за военным мемориалом Кенотаф, а затем врезается головой в металлические ворота.

The chilling moment a car drove into the gates of Downing Street in London. pic.twitter.com/dzl1tLD3QE

— TalkTV (@TalkTV) May 25, 2023