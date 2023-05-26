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Илья Нежигай, редактор ленты

В ворота резиденции премьера Британии врезался автомобиль, водителя задержали

В ворота резиденции премьера Британии врезался автомобиль, водителя задержали

В Лондоне был арестован мужчина после того, как его автомобиль врезался в ворота Даунинг-стрит, где находится резиденция премьер-министра Британии Риши Сунака.

Как пишет The Sun, вооруженные полицейские оцепили район Уайтхолл после того, как маленький серебристый Kia протаранил вход в резиденцию в 16:20.

По информации издания, Риши Сунак работал на своем рабочем месте в момент аварии, и здание было на короткое время заблокировано.

В настоящее время он отправился на заранее запланированный визит, который был отложен из-за угрозы безопасности, которая, как предполагается, не связана с терроризмом.

Скотланд-Ярд подтвердил, что никто не пострадал и что один человек был задержан по подозрению в нанесении преступного ущерба и опасном вождении.

На кадрах видно, как автомобиль едет по центральной лондонской дороге за военным мемориалом Кенотаф, а затем врезается головой в металлические ворота.

Полицейские перекрыли практически всю дорогу в Вестминстере, и полиция подтвердила, что автомобиль врезался в укрепленные ворота.

Полицейские в синих перчатках обыскали багажник хэтчбека и вытащили, как оказалось, большую сумку Sainsbury’s, а также пару черных брюк и несколько мужских рубашек.

Уайтхолл был вновь открыт для движения сразу после 18:30.

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Фото: Breaking news 24/7

Источник: The Sun
Британія, Великобритания, ДТП, Лондон, Ріші Сунак
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