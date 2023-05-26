Британия заморозит активы Кремля, пока РФ не выплатит компенсацию Украине — Guardian

Великобритания, вероятно, будет держать российские государственные активы замороженными в течение некоторого времени после окончания войны в Украине.

Как пишет газета The Guardian со ссылкой на слова британских чиновников, это продлится до тех пор, пока Москва не согласится выплатить компенсацию за нанесенный ею ущерб.

На прошлой неделе на саммите Совета Европы был создан цифровой реестр ущерба, нанесенного Украине, как первый шаг к международному механизму компенсации жертвам российской агрессии. В целом 44 страны и ЕС заявили о своем намерении поддержать новый Реестр убытков.

Считается, что около $300 млрд резервов российского центрального банка находились в странах G7 на момент замораживания, но процесс составления карты активов еще не завершен.

Официальные лица говорят, что работа над возможностью конфискации российских государственных активов продолжается днем и ночью, в том числе с ЕС, но решение пока не найдено.

Депутаты от партии тори, Лейбористской партии и украинского правительства настаивают на том, чтобы российские государственные активы в Британии, стоимость которых в прошлом году составила $31 млрд, были конфискованы, а затем переданы непосредственно Украине для реконструкции.

Газета пишет, что параллельно набирает обороты альтернативная, менее рискованная с юридической точки зрения стратегия. Согласно ей, Запад удерживает эти активы до тех пор, пока Россия не согласится выплатить компенсацию.

Палата общин уже приняла предложение, требующее от правительства разработать план использования российских госактивов, но в течение месяцев она отказывалась взять на себя обязательства по эффективной экспроприации активов российского Центробанка, хранящихся в Британии. Там опасаются, что этот шаг создаст прецедент, который парализует международную финансовую систему и приведет к контрмерам против Великобритании.

Источник : The Guardian

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