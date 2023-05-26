Папа Франциск пропустил аудиенции в пятницу из-за лихорадки — Ватикан

У Папы Римского Франциска лихорадка. Мероприятия с его участием в пятницу отменены.

Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление Ватикана.

— Из-за лихорадки Папа Франциск не проводил сегодня утром никаких аудиенций, — сказал журналистам представитель Ватикана Маттео Бруни.

В четверг у Папы был особенно насыщенный день. Он провел по меньшей мере восемь частных и публичных аудиенций перед встречей с форумом студентов, организованным проектом Scholas Occurentes.

В пятницу утром список встреч понтифика не был разослан, как обычно. Также не было сделано ни одного заявления о том, почему расписание Папы пустое. Это вызвало вопросы относительно самочувствия понтифика после его недавнего ухудшения здоровья.

В марте Папу Франциска госпитализировали с респираторной инфекцией. Позже Ватикан сообщил, что у него был бронхит, в связи с чем он получил внутривенное лечение антибиотиками и был выписан через три дня.

Почти два года назад, в июле 2021 года, Папу госпитализировали в больницу Джемелли для проведения инвазивной операции на толстой кишке, где он провел 11 дней, прежде чем вернуться в Ватикан.

Источник : AFP

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