Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Вступление Украины в ЕС будет означать, что Турция никогда не станет членом блока — Politico
В Запорожье на рынке напали на военных: один воин получил ножевое ранение
Срочно
Над Львовской областью ночью приземлили пять дронов – ОВА
Российские дроны Ланцет: что о них известно и повлияют ли они на ход войны
Світ Интервью Эксклюзив
Интервью Эксклюзив
Александр Мельников, Специальный корреспондент программы Факты недели
Юлия Соколова, редактор ленты

Пригожин полностью зависим от Путина, а ЧВК Вагнера – гособразование: интервью с бывшим “вагнеровцем”

Марат Габідуллін - колишній "вагнерівець"
Фото: Getty Images

Частная военная компания Вагнера является не самостоятельным, а государственным образованием в РФ. А ее владелец Евгений Пригожин – полностью зависим от российского диктатора Владимира Путина.

Об этом рассказал в интервью Фактам недели бывший “вагнеровец” Марат Габидуллин. Он покинул ряды ЧВК в 2019 году, а затем выпустил книгу о своей службе в этом формировании.

Об основании частной армии наемников, конфликте между ЧВК Вагнера и российской военной верхушкой, о приверженности нацистской идеологии в рядах боевиков, политических амбициях Пригожина и его зависимости от Путина – в эксклюзиве Фактов недели.

Хочу начать со скандалов, которые постоянно поднимает главный спонсор ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. Речь идет о заявлениях, что Минобороны РФ и лично Шойгу не поставляют боеприпасы главной частной армии России. Что происходит?

Я думаю, что эти поставки боеприпасов не прекращались. Просто, наверное, на тот момент Пригожин высказывал какие-то претензии по части поставок не в том нужном количестве, на которое он рассчитывал, учитывая большой расход.

А вот этот конфликт между российской военной верхушкой и ЧВК Вагнера – откуда он взялся и кому выгоден?

Эти постоянные трения сопровождали всю историю развития этой структуры и совместных действий между вооруженными силами и ЧВК Вагнера.

А в чем причина?

Я думаю, причина в личных взаимоотношениях между Шойгу и самим Пригожиным. Эти люди – выходцы из разных миров. Они в общем друг к другу как антиподы.

Читайте также
В Кремле готовят механизмы дискредитации Пригожина как предателя — ISW
ПВК Вагнер

Давайте поговорим о такой загадочной фигуре, как Дмитрий Уткин. Это основатель ЧВК Вагнера. Я так понимаю, он был вашим непосредственным начальником. Почему про него так мало информации, в отличие от Пригожина? Как он вообще возглавил крупнейшую армию наемников в России?

Основателем его можно назвать лишь условно. Он активный участник процесса. Просто из всего числа руководителей таких групп и отрядов наемников, которые были созданы в 2014 году для осуществления программы военной помощи “ЛНР” и “ДНР”, его кандидатура показалась Пригожину более приемлемой, чтобы сделать на него ставку.

Но вообще он был просто исполнителем. Он прибыл по указанному месту, адресу – на военный полигон недалеко от Ростова-на Дону, где тогда как раз располагался базовый лагерь наемников для использования на территории Украины, получил под свою команду отряд. Причем этот отряд состоял в основном из бывших бойцов Славянского корпуса (ЧВК, которая принимала участие в вооруженном конфликте в Сирии. — Ред.), они друг друга хорошо знали. И сам Дмитрий Уткин был в составе Славянского корпуса командиром роты.

Все они отправились по месту применения – в “ЛНР” (на временно оккупированные территории Луганской области. — Ред.). И Уткин удачно вписался в орбиту деятельности группы Пригожина, который находился там с определенной миссией: перераспределения собственности индустриального комплекса Донбасса.

Они хорошо сработались, и Пригожин разглядел для себя в этом способе использования военной силы возможность для осуществления собственных бизнес-проектов на территории с нестабильным политическим климатом. Начался процесс формирования уже бригады. Закончился этот процесс 1 апреля 2015 года, когда было принято решение все разрозненные отряды и группы наемников объединить в одну бригаду.

Командиром этой бригады стал Уткин. Администрирование, управление этим проектом полностью перешло под начало Пригожина.

Читайте также
Пригожин – просто бренд: кто на самом деле руководит наемниками ЧВК Вагнера
Пригожин полностью зависим от Путина, а ЧВК Вагнера – гособразование: интервью с бывшим “вагнеровцем”

Непосредственно вы работали с Дмитрием Уткиным. Что это за человек?

Поскольку я в 2015 году был назначен командиром разведывательной роты, то имел более тесный контакт с ним, чем основная масса наемников. Он был моим непосредственным начальником, командиром. А я на тот момент – одним из командиров пяти рот, разведывательная рота была пятой. Естественно, мы довольно часто с ним общались по служебной необходимости.

Дмитрий Уткин – наемник по натуре. Для него не имеют значения никакие идейные составляющие, идеологические. Ему на все это наплевать по большому счету. Он очень амбициозен и строго оберегает от каких-то посягательств свой статус ближайшего помощника Пригожина в деле войны.

Поговорим про сочетание слов ЧВК и Вагнер. Это правда, что “Вагнер” – это позывной Дмитрия Уткина? И что так, собственно, и появилось название самой известной частной армии РФ?

Да, на тот момент это был его позывной – “Вагнер”. В течение, наверное, очень длительного периода никому и в голову не приходило назвать это ЧВК Вагнера. Эта аббревиатура вошла в обиход только с подсказки журналистов. Мы между собой, не на бытовом уровне, а на официальном, называли это бригадой Вагнера.

А самого Дмитрия Уткина вы называли Вагнером? Как вы к нему обращались?

Нет, командир, на ты. Там очень простые взаимоотношения. Вне зависимости от твоего статуса, ты можешь обратиться как к равному. Это один из немногих декоративных признаков “демократии”, которые действуют в этой структуре. Там нет никакой демократии на самом деле.

Ну не сам же Уткин дал название ЧВК. Это идея Евгения Пригожина?

Да, вероятнее всего. Он довольно креативен. Могу сказать, что Пригожин сам даже разрабатывает дизайн “внутрикорпоративных” наград. Он может из любой ситуации выжать по максимуму.

А вам известно, что Дмитрий Уткин долгое время жил в Украине, учился в Кировоградской области?

Да, насколько я знаю, родился он на Урале, они потом с семьей переехали в Украину.

Он вам что-то говорил об этом? Как вы об этом узнали, и как к этому относились другие наемники, которые шли и сейчас идут воевать против Украины?

Это никогда не было предметом обсуждения в “коллективе”, на каком-то бытовом уровне. Это обычное явление в России. Очень многие в РФ имеют корни в Украине. И также среди бойцов ЧВК Вагнера очень много людей с украинскими фамилиями. Это норма для РФ. Это даже как-то не обсуждается, воспринимается как нечто само собой разумеющееся.

Читайте также
Что такое ЧВК: об общем понятии, вагнеровцах и легализации в Украине
ПВК

В России начали активно раскручивать тему военачальников с украинскими корнями. Даже министр оборони РФ Сергей Шойгу в свое время утверждал, что его мать – украинка. Хотя тут еще надо разобраться, где на самом деле корни Шойгу. Но почему он на этом так акцентировал внимание, чего этими заявлениями хочет добиться?

Лично я считаю, что для них это не имеет никакого значения. Все это воспринимается ими как эпизод в жизни, какой-то незначимый атрибут, дополнительный к их биографии. Большее значение для них имеют другие понятия. Это стабильный материальный достаток, властные полномочия, возможность карьерного роста.

Что касается военных, генералов, то всем уже давно известно, что у нас в российской армии довольно высокая коррупционная составляющая. И главная задача – дорасти до определенного ранга, из которого они могут извлекать материальную выгоду и зарабатывать деньги. Они – очень обеспеченные люди, и очень пристально оберегают этот свой мирок обеспеченности. Для них привязанности не имеют никакого значения.

В сети неоднократно появлялись фото основателя ЧВК Вагнера Дмитрия Уткина с нацистскими татуировками. Вы лично видели эти татуировки?

На такие темы я с ним не беседовал и не особо присматривался к тому, какие там у него татуировки на теле. Могу с определенностью сказать, что присутствуют свастики из категории так называемого родноверия (неоязыческого религиозного движения. — Ред.). Это определенно есть.

Это языческие символы, которые называют славянскими рунами. Само по себе это учение не имеет никакой базы, исторической основы. Оно изобретено, придумано. Всяческие якобы древнеславянские руны, а самый любимый у них коловрат (восьмилучевая свастика в русском неонацизме, национализме и неоязычестве. — Ред.). Вообще родноверие – они пропагандируют, в том числе, и антисемитизм, и причисляют себя к какой-то высшей расе. То есть такая удобная замаскированная форма нацистской идеологии.

А насколько такая приверженность нацистской идеологии была распространена в рядах ЧВК Вагнера? Как это воспринимали сами подчиненные Уткина? Что вы лично про это думали?

Никто эти вещи не воспринимал всерьез. Это было отношение как к какому-то увлечению, не более того. Понимаете, в составе ЧВК Вагнера существует идеологический отдел, он был сформирован еще в 2019 году. И они занимаются популяризацией этого движения. Но именно популяризацией, не более того.

Нельзя, невозможно навязывать силой какие-то религиозные установки в ЧВК Вагнера. Потому что состав неоднородный – там представители многих народностей и концессий. Если ты это насильно кому-то будешь навязывать, то это приведет к внутренним проблемам.

Ну а были ли еще среди “вагнеровцев” любители идеологии Третьего Рейха?

Очень много. Очень много я знал людей в свое время из состава ЧВК Вагнера, которые придерживались таких взглядов.

А что касается непосредственно атрибутики Третьего Рейха, то я сам видел, как в свое время Дмитрий Уткин мог себе позволить прогуляться по территории базового лагеря в пилотке солдата Вермахта. Опять же, это воспринималась в основном как некое чудачество.

Россия активно раскручивает идею так называемой борьбы с нацизмом и зачисляет себе победу над ним, во время Второй мировой войны. Сейчас Россия начала полномасштабное вторжение в Украину под лозунгом борьбы с воображаемыми “нацистами”. И в это самое время мы видим в рядах армии РФ и ЧВК Вагнера тех самых нацистов. Как такое вообще возможно?

Тогда я это все воспринимал как некие причуды, атрибуты какого-то хобби. Каких-то серьезных идейных устремлений я просто в этом не видел.

А что касается вообще нацистской идеологии, в России к этому уже давно привыкли. Она не воспринимается многими как какой-то повод для отторжения.

Одной из целей так называемой “специальной военной операции”, озвученной Путиным, была именно “денацификация”. Но, получается, проводить эту самую “денацификацию” следует в самой армии РФ и среди российских наемников?

Я исхожу из того, что сам повод этого вторжения, захватнической войны – он надуманный. Одним из пунктов значится “нацизм в Украине”, то есть оправдательным пунктом этого вторжения.

Я давно уже для себя сформулировал истинные цели этой войны, которые ставит перед собой политическое руководство РФ. А все остальное я просто отметаю и понимаю, что это все мишура, какие-то плакатные лозунги и не более того.

Читайте также
Мы убивали всех – женщин, пенсионеров и детей: вагнеровцы рассказали о зверствах в Бахмуте
Бойовик ПВК Вагнера

Вы вспомнили по поводу амбиций Пригожина. Вы считаете, он может претендовать на какие-то высокие посты в правительстве России? Или, может, он претендует на место Путина?

Да нет. Во-первых, он зависим полностью от Путина. ЧВК Вагнера – это государственное образование. Это государственное предприятие, которое ему передали в управление. А решает этот вопрос сам Путин. Он (Пригожин. — Ред.) полностью от него зависим.

В любой момент, по одному щелчку ЧВК Вагнера может прекратить свое существование. Просто сейчас она нужна, в том числе военным. Они (вагнеровцы. — Ред.) идут в атаку, большие потери, но боевая задача выполняется, и потенциал вооруженных сил РФ сохраняется.

А что касается политических амбиций, я думаю, зачем ему какой-то видный пост в правительстве? Самый классный вариант – это вариант Жириновского. То есть лидер маргинального сообщества, у которого масса возможностей, доступ ко всем ресурсам и фондам государственным и никакой ответственности. И при этом он обеспечен определенной аурой безопасности.

Ну вот смотрите, у Пригожина на данный момент есть своя личная частная армия, и это крупнейшая частная армия в России. В случае проигрыша в войне политическая ситуация в самой России может в один момент очень быстро измениться. Трон под Путиным пошатнется, и вот этим как раз и может воспользоваться Пригожин со своей армией, видя слабость “царя”. С другой стороны, своей личной частной военной компанией уже обзавелись ФСБ и Газпром. О чем это говорит?

Сложно сказать. Что касается ФСБ, то в ее составе всегда существовали свои силовые боевые подразделения. Им не нужно создавать дополнительную какую-то частную армию. Зачем, какой смысл?

Что касается Газпрома, у них есть своя внутренняя служба безопасности и какие-то аффилированные частные охранные предприятия. Они всегда существовали. Сейчас просто они, возможно, получили какое-то дополнительное развитие.

Просто все эти так называемые ЧВК и вариации на эту тему – все равно это государственные предприятия. А ЧВК Вагнера – самая мощная, наиболее развитая. Это самый раскачанный бренд.

По поводу возможности того, что пошатнется трон, я очень сильно сомневаюсь в этом. Речь идет о России. Россия не может без царя, они сотворят этого царя из любого. И они будут молиться и придерживаться этой линии.

Тоталитарный способ правления – он в крови у россиян. Для них это очень знакомо и приемлемо. Все остальное у них вызывает подозрение и опасение, внутреннее отторжение. Я говорю, конечно, о большей части населения РФ.

Читайте также
Это приведет к трибуналам: Буданов уверен, что Пригожин победит в споре с Шойгу и Герасимовым
Кирило Буданов

То есть вы считаете, что даже после Путина к власти в России придет такой же диктатор, просто с другой фамилией? Таким вы видите будущее России?

Если так называемые передовые умы, здоровая оппозиция в конце концов найдут между собой общий язык, перестанут цапаться за звание самого главного и правильного оппозиционера, произойдет какая-то консолидация сил, и они представят населению РФ достойную альтернативу… Пока что, на данный момент, этой альтернативы нет.

Все склоняется к тому, что и дальше будет продолжаться в этом русле, независимо от того победят в войне, не победят. Ни один еще диктаторский режим или авторитарный режим не рухнул после проигрыша в войне. Они все равно этот момент истолкуют в выгодную для себя сторону.

Война в Украине, ЧВК Вагнера, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Житомире в результате ночной атаки БпЛА повреждены по меньшей мере 26 домов
пошкодження в Житомирі після нічної атаки 28 травня
100 из 100. Резников об эффективности применения ракет Storm Shadow
Олексій Резніков
Любимое оружие Путина: Том Купер объяснил, почему россияне били Кинжалами по Украине
ракета Кинджал
Президент ЮАР создал комиссию для расследования возможных поставок оружия в РФ
президент ПАР Сиріл Рамафоса
Боевые действия в Бахмуте сведены к минимуму, но враг продолжает обстреливать позиции ВСУ — Череватый
Бої за Бахмут
Видео
Каждый снаряд ложится точно в цель: как взаимодействуют аэроразведка и артиллерия

От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.

Артур Свинаренко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (28.05.2023)
Пригожин полностью зависим от Путина, а ЧВК Вагнера – гособразование: интервью с бывшим “вагнеровцем”
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (28.05.2023)
Пригожин полностью зависим от Путина, а ЧВК Вагнера – гособразование: интервью с бывшим “вагнеровцем”
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (28.05.2023)
Пригожин полностью зависим от Путина, а ЧВК Вагнера – гособразование: интервью с бывшим “вагнеровцем”
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (28.05.2023)
Пригожин полностью зависим от Путина, а ЧВК Вагнера – гособразование: интервью с бывшим “вагнеровцем”
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь