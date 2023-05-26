Пригожин полностью зависим от Путина, а ЧВК Вагнера – гособразование: интервью с бывшим “вагнеровцем”

Частная военная компания Вагнера является не самостоятельным, а государственным образованием в РФ. А ее владелец Евгений Пригожин – полностью зависим от российского диктатора Владимира Путина.

Об этом рассказал в интервью Фактам недели бывший “вагнеровец” Марат Габидуллин. Он покинул ряды ЧВК в 2019 году, а затем выпустил книгу о своей службе в этом формировании.

Об основании частной армии наемников, конфликте между ЧВК Вагнера и российской военной верхушкой, о приверженности нацистской идеологии в рядах боевиков, политических амбициях Пригожина и его зависимости от Путина – в эксклюзиве Фактов недели.

– Хочу начать со скандалов, которые постоянно поднимает главный спонсор ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. Речь идет о заявлениях, что Минобороны РФ и лично Шойгу не поставляют боеприпасы главной частной армии России. Что происходит?

– Я думаю, что эти поставки боеприпасов не прекращались. Просто, наверное, на тот момент Пригожин высказывал какие-то претензии по части поставок не в том нужном количестве, на которое он рассчитывал, учитывая большой расход.

– А вот этот конфликт между российской военной верхушкой и ЧВК Вагнера – откуда он взялся и кому выгоден?

– Эти постоянные трения сопровождали всю историю развития этой структуры и совместных действий между вооруженными силами и ЧВК Вагнера.

– А в чем причина?

– Я думаю, причина в личных взаимоотношениях между Шойгу и самим Пригожиным. Эти люди – выходцы из разных миров. Они в общем друг к другу как антиподы.

– Давайте поговорим о такой загадочной фигуре, как Дмитрий Уткин. Это основатель ЧВК Вагнера. Я так понимаю, он был вашим непосредственным начальником. Почему про него так мало информации, в отличие от Пригожина? Как он вообще возглавил крупнейшую армию наемников в России?

– Основателем его можно назвать лишь условно. Он – активный участник процесса. Просто из всего числа руководителей таких групп и отрядов наемников, которые были созданы в 2014 году для осуществления программы военной помощи “ЛНР” и “ДНР”, его кандидатура показалась Пригожину более приемлемой, чтобы сделать на него ставку.

Но вообще он был просто исполнителем. Он прибыл по указанному месту, адресу – на военный полигон недалеко от Ростова-на Дону, где тогда как раз располагался базовый лагерь наемников для использования на территории Украины, получил под свою команду отряд. Причем этот отряд состоял в основном из бывших бойцов Славянского корпуса (ЧВК, которая принимала участие в вооруженном конфликте в Сирии. — Ред.), они друг друга хорошо знали. И сам Дмитрий Уткин был в составе Славянского корпуса командиром роты.

Все они отправились по месту применения – в “ЛНР” (на временно оккупированные территории Луганской области. — Ред.). И Уткин удачно вписался в орбиту деятельности группы Пригожина, который находился там с определенной миссией: перераспределения собственности индустриального комплекса Донбасса.

Они хорошо сработались, и Пригожин разглядел для себя в этом способе использования военной силы возможность для осуществления собственных бизнес-проектов на территории с нестабильным политическим климатом. Начался процесс формирования уже бригады. Закончился этот процесс 1 апреля 2015 года, когда было принято решение все разрозненные отряды и группы наемников объединить в одну бригаду.

Командиром этой бригады стал Уткин. Администрирование, управление этим проектом полностью перешло под начало Пригожина.

– Непосредственно вы работали с Дмитрием Уткиным. Что это за человек?

– Поскольку я в 2015 году был назначен командиром разведывательной роты, то имел более тесный контакт с ним, чем основная масса наемников. Он был моим непосредственным начальником, командиром. А я на тот момент – одним из командиров пяти рот, разведывательная рота была пятой. Естественно, мы довольно часто с ним общались по служебной необходимости.

Дмитрий Уткин – наемник по натуре. Для него не имеют значения никакие идейные составляющие, идеологические. Ему на все это наплевать по большому счету. Он очень амбициозен и строго оберегает от каких-то посягательств свой статус ближайшего помощника Пригожина в деле войны.

– Поговорим про сочетание слов ЧВК и Вагнер. Это правда, что “Вагнер” – это позывной Дмитрия Уткина? И что так, собственно, и появилось название самой известной частной армии РФ?

– Да, на тот момент это был его позывной – “Вагнер”. В течение, наверное, очень длительного периода никому и в голову не приходило назвать это ЧВК Вагнера. Эта аббревиатура вошла в обиход только с подсказки журналистов. Мы между собой, не на бытовом уровне, а на официальном, называли это бригадой Вагнера.

– А самого Дмитрия Уткина вы называли Вагнером? Как вы к нему обращались?

– Нет, командир, на ты. Там очень простые взаимоотношения. Вне зависимости от твоего статуса, ты можешь обратиться как к равному. Это один из немногих декоративных признаков “демократии”, которые действуют в этой структуре. Там нет никакой демократии на самом деле.

– Ну не сам же Уткин дал название ЧВК. Это идея Евгения Пригожина?

– Да, вероятнее всего. Он довольно креативен. Могу сказать, что Пригожин сам даже разрабатывает дизайн “внутрикорпоративных” наград. Он может из любой ситуации выжать по максимуму.

– А вам известно, что Дмитрий Уткин долгое время жил в Украине, учился в Кировоградской области?

– Да, насколько я знаю, родился он на Урале, они потом с семьей переехали в Украину.

– Он вам что-то говорил об этом? Как вы об этом узнали, и как к этому относились другие наемники, которые шли и сейчас идут воевать против Украины?

– Это никогда не было предметом обсуждения в “коллективе”, на каком-то бытовом уровне. Это обычное явление в России. Очень многие в РФ имеют корни в Украине. И также среди бойцов ЧВК Вагнера очень много людей с украинскими фамилиями. Это норма для РФ. Это даже как-то не обсуждается, воспринимается как нечто само собой разумеющееся.

– В России начали активно раскручивать тему военачальников с украинскими корнями. Даже министр оборони РФ Сергей Шойгу в свое время утверждал, что его мать – украинка. Хотя тут еще надо разобраться, где на самом деле корни Шойгу. Но почему он на этом так акцентировал внимание, чего этими заявлениями хочет добиться?

– Лично я считаю, что для них это не имеет никакого значения. Все это воспринимается ими как эпизод в жизни, какой-то незначимый атрибут, дополнительный к их биографии. Большее значение для них имеют другие понятия. Это стабильный материальный достаток, властные полномочия, возможность карьерного роста.

Что касается военных, генералов, то всем уже давно известно, что у нас в российской армии довольно высокая коррупционная составляющая. И главная задача – дорасти до определенного ранга, из которого они могут извлекать материальную выгоду и зарабатывать деньги. Они – очень обеспеченные люди, и очень пристально оберегают этот свой мирок обеспеченности. Для них привязанности не имеют никакого значения.

– В сети неоднократно появлялись фото основателя ЧВК Вагнера Дмитрия Уткина с нацистскими татуировками. Вы лично видели эти татуировки?

– На такие темы я с ним не беседовал и не особо присматривался к тому, какие там у него татуировки на теле. Могу с определенностью сказать, что присутствуют свастики из категории так называемого родноверия (неоязыческого религиозного движения. — Ред.). Это определенно есть.

Это языческие символы, которые называют славянскими рунами. Само по себе это учение не имеет никакой базы, исторической основы. Оно изобретено, придумано. Всяческие якобы древнеславянские руны, а самый любимый у них – коловрат (восьмилучевая свастика в русском неонацизме, национализме и неоязычестве. — Ред.). Вообще родноверие – они пропагандируют, в том числе, и антисемитизм, и причисляют себя к какой-то высшей расе. То есть такая удобная замаскированная форма нацистской идеологии.

– А насколько такая приверженность нацистской идеологии была распространена в рядах ЧВК Вагнера? Как это воспринимали сами подчиненные Уткина? Что вы лично про это думали?

– Никто эти вещи не воспринимал всерьез. Это было отношение как к какому-то увлечению, не более того. Понимаете, в составе ЧВК Вагнера существует идеологический отдел, он был сформирован еще в 2019 году. И они занимаются популяризацией этого движения. Но именно популяризацией, не более того.

Нельзя, невозможно навязывать силой какие-то религиозные установки в ЧВК Вагнера. Потому что состав неоднородный – там представители многих народностей и концессий. Если ты это насильно кому-то будешь навязывать, то это приведет к внутренним проблемам.

– Ну а были ли еще среди “вагнеровцев” любители идеологии Третьего Рейха?

– Очень много. Очень много я знал людей в свое время из состава ЧВК Вагнера, которые придерживались таких взглядов.

А что касается непосредственно атрибутики Третьего Рейха, то я сам видел, как в свое время Дмитрий Уткин мог себе позволить прогуляться по территории базового лагеря в пилотке солдата Вермахта. Опять же, это воспринималась в основном как некое чудачество.

– Россия активно раскручивает идею так называемой борьбы с нацизмом и зачисляет себе победу над ним, во время Второй мировой войны. Сейчас Россия начала полномасштабное вторжение в Украину под лозунгом борьбы с воображаемыми “нацистами”. И в это самое время мы видим в рядах армии РФ и ЧВК Вагнера тех самых нацистов. Как такое вообще возможно?

– Тогда я это все воспринимал как некие причуды, атрибуты какого-то хобби. Каких-то серьезных идейных устремлений я просто в этом не видел.

А что касается вообще нацистской идеологии, в России к этому уже давно привыкли. Она не воспринимается многими как какой-то повод для отторжения.

– Одной из целей так называемой “специальной военной операции”, озвученной Путиным, была именно “денацификация”. Но, получается, проводить эту самую “денацификацию” следует в самой армии РФ и среди российских наемников?

– Я исхожу из того, что сам повод этого вторжения, захватнической войны – он надуманный. Одним из пунктов значится “нацизм в Украине”, то есть оправдательным пунктом этого вторжения.

Я давно уже для себя сформулировал истинные цели этой войны, которые ставит перед собой политическое руководство РФ. А все остальное я просто отметаю и понимаю, что это все мишура, какие-то плакатные лозунги и не более того.

– Вы вспомнили по поводу амбиций Пригожина. Вы считаете, он может претендовать на какие-то высокие посты в правительстве России? Или, может, он претендует на место Путина?

– Да нет. Во-первых, он зависим полностью от Путина. ЧВК Вагнера – это государственное образование. Это государственное предприятие, которое ему передали в управление. А решает этот вопрос сам Путин. Он (Пригожин. — Ред.) полностью от него зависим.

В любой момент, по одному щелчку ЧВК Вагнера может прекратить свое существование. Просто сейчас она нужна, в том числе военным. Они (вагнеровцы. — Ред.) идут в атаку, большие потери, но боевая задача выполняется, и потенциал вооруженных сил РФ сохраняется.

А что касается политических амбиций, я думаю, зачем ему какой-то видный пост в правительстве? Самый классный вариант – это вариант Жириновского. То есть лидер маргинального сообщества, у которого масса возможностей, доступ ко всем ресурсам и фондам государственным и никакой ответственности. И при этом он обеспечен определенной аурой безопасности.

– Ну вот смотрите, у Пригожина на данный момент есть своя личная частная армия, и это крупнейшая частная армия в России. В случае проигрыша в войне политическая ситуация в самой России может в один момент очень быстро измениться. Трон под Путиным пошатнется, и вот этим как раз и может воспользоваться Пригожин со своей армией, видя слабость “царя”. С другой стороны, своей личной частной военной компанией уже обзавелись ФСБ и Газпром. О чем это говорит?

– Сложно сказать. Что касается ФСБ, то в ее составе всегда существовали свои силовые боевые подразделения. Им не нужно создавать дополнительную какую-то частную армию. Зачем, какой смысл?

Что касается Газпрома, у них есть своя внутренняя служба безопасности и какие-то аффилированные частные охранные предприятия. Они всегда существовали. Сейчас просто они, возможно, получили какое-то дополнительное развитие.

Просто все эти так называемые ЧВК и вариации на эту тему – все равно это государственные предприятия. А ЧВК Вагнера – самая мощная, наиболее развитая. Это самый раскачанный бренд.

По поводу возможности того, что пошатнется трон, я очень сильно сомневаюсь в этом. Речь идет о России. Россия не может без царя, они сотворят этого царя из любого. И они будут молиться и придерживаться этой линии.

Тоталитарный способ правления – он в крови у россиян. Для них это очень знакомо и приемлемо. Все остальное у них вызывает подозрение и опасение, внутреннее отторжение. Я говорю, конечно, о большей части населения РФ.

– То есть вы считаете, что даже после Путина к власти в России придет такой же диктатор, просто с другой фамилией? Таким вы видите будущее России?

– Если так называемые передовые умы, здоровая оппозиция в конце концов найдут между собой общий язык, перестанут цапаться за звание самого главного и правильного оппозиционера, произойдет какая-то консолидация сил, и они представят населению РФ достойную альтернативу… Пока что, на данный момент, этой альтернативы нет.

Все склоняется к тому, что и дальше будет продолжаться в этом русле, независимо от того – победят в войне, не победят. Ни один еще диктаторский режим или авторитарный режим не рухнул после проигрыша в войне. Они все равно этот момент истолкуют в выгодную для себя сторону.

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