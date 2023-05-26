Венгрия непригодна к председательству в ЕС: Европарламенту предлагают принять резолюцию

Многочисленные нарушения Венгрией законодательства ЕС делают ее непригодной для председательства в ЕС на ротационной основе в 2024 году.

Как сообщает Euractiv, об этом депутаты Европарламента на этой неделе предупредили в резолюции, которую планируется принять на следующей неделе.

Резолюцию поддержали три основные партии Европарламента. Она не является юридически обязательной. Но, как отмечает издание, указывает путь к еще одному серьезному политическому спору между Брюсселем и Будапештом, где партия Фидес руководит страной с 2010 года.

Венгерское правительство должно провести шестимесячное председательство в Совете министров с июля 2024 года, менее чем через месяц после следующих европейских выборов.

Хотя ротационное председательство имеет гораздо меньшее политическое влияние на формирование дебатов после введения Лиссабонским договором должности постоянного президента Европейского Совета, оно отвечает за формирование переговоров по законам ЕС.

— Резолюция ставит под сомнение, как Венгрия сможет надежно выполнить эту задачу в 2024 году, учитывая ее несоответствие законодательству ЕС и ценностям, закрепленным в статье 2 Договора об учреждении ЕС, а также принципу искреннего сотрудничества.

Она призывает правительства ЕС “найти надлежащее решение как можно скорее” и “напоминает, что Европарламент может принять соответствующие меры, если такое решение не будет найдено”.

В ответ представитель венгерского правительства Золтан Ковач обвинил депутатов Европарламента в “том же самом старом, надоевшем обвинении, что Будапешт нарушает основные принципы ЕС и поэтому не может председательствовать”.

Он сказал, что депутатам не нравится “миротворческая позиция Венгрии” и они якобы “стремятся втянуть Будапешт в “конфликт”, имея в виду полномасштабное вторжение России в Украину.

Также резолюция обвиняет правительство Виктора Орбана в системной коррупции и “осуждает антиевропейские коммуникационные кампании венгерского правительства, которые являются частью стратегии правительства, направленной на отвлечение внимания от несоответствия ценностям, закрепленным в статье 2 Договора о Евросоюзе”.

Правительство премьер-министра Виктора Орбана в последние годы находится в почти перманентном конфликте с институтами ЕС, прежде всего из-за споров о независимости судебной власти, свободе прессы, гражданского общества и верховенства права.

Источник: Euractiv

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.