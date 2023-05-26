Украина заверила США, что не будет бить американским оружием по территории РФ
Украина заверила администрацию президента США Джо Байдена, что Силы обороны не будут бить по территории РФ американским оружием.
Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби в комментарии телеканалу CNN.
По его словам, Белый дом “четко дал понять” Украине, что США не хотят способствовать ударам по российской территории.
– Мы, конечно же, не хотим, чтобы любое оборудование, произведенное в США, использовалось для нападения на территорию РФ. И мы получили от украинцев заверения, что они будут уважать эти пожелания, – сказал Кирби.
Он подчеркнул, что США хотят, чтобы Украина могла оборонять свои территории.
– На них напали. Они подверглись вторжению. Они имеют право на самооборону. Но мы также четко дали понять, что мы не хотим, чтобы эта война переросла дальше этого, разрушений и насилия, которым уже подверглась Украина, – заявил чиновник, подчеркнув, что разговоры с Украиной об этом не включали “описание последствий”, а были “просто подтверждением”.
Силы противовоздушной обороны не только обороняют от атак врага мирные населенные пункты, но и работают непосредственно на передовой. Военные маскируют систему ПВО, применяемую для уничтожения воздушных целей на малых высотах.Артур Свинаренко