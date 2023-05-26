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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Украина заверила США, что не будет бить американским оружием по территории РФ

Володимир Зеленський і Джо Байден
Фото: Офис президента

Украина заверила администрацию президента США Джо Байдена, что Силы обороны не будут бить по территории РФ американским оружием.

Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби в комментарии телеканалу CNN.

По его словам, Белый дом “четко дал понять” Украине, что США не хотят способствовать ударам по российской территории.

– Мы, конечно же, не хотим, чтобы любое оборудование, произведенное в США, использовалось для нападения на территорию РФ. И мы получили от украинцев заверения, что они будут уважать эти пожелания, – сказал Кирби.

Он подчеркнул, что США хотят, чтобы Украина могла оборонять свои территории.

– На них напали. Они подверглись вторжению. Они имеют право на самооборону. Но мы также четко дали понять, что мы не хотим, чтобы эта война переросла дальше этого, разрушений и насилия, которым уже подверглась Украина, – заявил чиновник, подчеркнув, что разговоры с Украиной об этом не включали “описание последствий”, а были “просто подтверждением”.

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Джон Кірбі, Летальное оружие, Російська агресія, США, Украина
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