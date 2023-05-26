Взрыв и пожар в Краснодаре — СМИ пишут об атаке БпЛА

Российский город Краснодар, по предварительным данным, атакован беспилотниками. Об этом пишут местные СМИ.

Очевидцы сообщают о звуке, похожем на летящий БпЛА, перед взрывами.

Опубликованы также видео якобы с места падения обломков на здание на Морской улице в центре Краснодара. До ближайшей точки линии фронта в Украине — около 330-360 км.

Последняя бавовна в Краснодаре была 3 марта — пожар в районе летного училища.

Фото: Baza

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