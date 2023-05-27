Инцидент с самолетом в Южной Корее: пассажир объяснил, почему открыл дверь во время полета

Полиция Южной Кореи арестовала мужчину, который незадолго до приземления открыл дверь самолета во время рейса Asiana Airlines. Это привело к панике среди 194 пассажиров, находившихся на борту. Сам задержанный объяснил свой поступок тем, что “находился в состоянии стресса”.

Отмечается, что самолет Airbus A321 благополучно приземлился, но с открытой дверью, в аэропорту Тегу в Южной Корее.

Никто не пострадал, но девять человек были доставлены в больницу из-за проблем с дыханием. Обошлось без серьезных травм.

Представители Asiana Airlines говорят, что незадолго до приземления мужчина, который сидел возле аварийной двери потянул за рычаг, чтобы открыть выход.

На видео, которое снял один из пассажиров, видно, как ветер пронизывает ряды пассажиров, которые уже пристегнули ремни безопасности, чтобы подготовиться к посадке. На кадрах можно увидеть, как волосы людей сильно треплет ветер, а некоторые кричат от страха.

Среди пассажиров было 48 детей.

– Дети дрожали, плакали и были напуганы. Те, кто сидел у выхода, пожалуй, были шокированы больше всего, – рассказывает мать одного из учеников.

Сообщается, что стюардессы не смогли помешать подозреваемому открыть дверь, поскольку они уже сидели, приготовившись к посадке. Отмечается, что мужчина, который путешествовал сам, не был пьян.

Что сообщил виновник инцидента

Южнокорейская полиция сообщила, что мужчина, открывший аварийный выход в самолете, “почувствовал удушье” и хотел поскорее выйти.

После приземления лайнера в аэропорту города Тэгу мужчину, которому около 30 лет, доставили в полицию для допроса. Он сообщил правоохранителям, что “находился в состоянии стресса после недавней потери работы”.

– Он чувствовал, что полет длится дольше, чем должен, и что он задыхается в салоне. Он хотел поскорее выйти, — сообщили в полиции, которую цитирует издание The Guardian.

Самолет авиакомпании Asiana Airlines находился на высоте примерно 200 метров над землей, когда мужчина открыл дверь выхода. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы за нарушение законодательства о безопасности полетов.

В министерстве транспорта страны сообщили, что это “первый подобный инцидент”, о котором им известно, в истории корейской авиации.

Источник : The Guardian

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