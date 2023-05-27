Чтобы победить Путина: конгрессмены хотят ускорить поставки оружия Украине

Часть законодателей из Республиканской партии намерены подтолкнуть администрацию Джо Байдена к более быстрому предоставлению Украине оружия, необходимого для успешного контрнаступления.

Издание Голос Америки со ссылкой на их слова пишет, что часть из них считает, что это должны быть истребители F-16 и оружие большего радиуса действия. Ведутся дискуссии относительно того, какое из этих двух видов оружия сейчас является более нужным.

К примеру, конгрессмен-республиканец от Техаса Кит Селф считает, что на этом этапе войны дальнобойные ракеты Украине нужнее истребителей F-16.

— Как я уже говорил президенту Зеленскому, когда был в Украине, я считаю, что дальнобойная артиллерия нужна украинцам больше, чем F-16. Я не понимаю, почему мы не предоставляем им баллистические ракеты ATACMS, это могут быть ракеты первого блока, или второго. Эти ракеты выпускаются из установок HIMARS, которые украинцы уже имеют. Поэтому, я считаю, что артиллерия для Украины важнее, чем самолеты F-16, — сказал он.

Демократ Мадлен Дин от Пенсильвании считает, что Украине следует предоставить все необходимое и как можно скорее, но при условии, что украинская армия не будет вторгаться на территорию России. Она сказала, что очень довольна решением о подготовке украинцев на F-16.

— Мое личное требование к администрации, — это больше, больше и еще раз больше. Больше всего, что может быть нужно. Чтобы мы были уверены, что Украина выиграет эту войну, и сделает это раньше, чем позже. Чтобы мы могли спасти жизни, спасти их собственность, культуру и все то ценное, что представляет собой Украину, — считает Дин.

По мнению конгрессвумен от республиканцев Энн Вагнер, Вашингтон оказывает Киеву помощь недостаточно быстро. Кроме того, она считает, что страны НАТО должны принимать более активное участие в помощи Украине и в целом в обеспечении блока.

— Конгресс выделил на это средства много, много месяцев назад. Мы должны дать Украине все оружие и инструменты, которые им нужны, чтобы победить Путина. Если украинцы готовы вести борьбу и жертвовать собственной жизнью, мы здесь, в Америке, а также все члены НАТО, должны поддержать украинцев всем необходимым и как можно скорее, — сказала она.

Она добавила, что страны НАТО должны выполнять обязанности по внесению 2% от ВВП в оборонный бюджет блока. Вагнер отметила, есть много стран, которые сейчас не выполняют этого обязательства, но есть и те, кто превышает этот минимум и заслуживает аплодисментов.

Конгрессмен-демократ Джим Коста считает, что предоставление Украине истребителей после тренировки является лишь вопросом времени. По его словам, он рад решению Байдена дать зеленый свет на тренировку украинских пилотов на F-16, а также готовности к сотрудничеству в обучении союзников, в частности Нидерландов и Дании.

— Очевидно, что сначала мы должны подготовить пилотов, — но украинские пилоты очень способные. Мы также должны организовать наземную логистику, чтобы поддерживать работу этих самолетов, — отметил законодатель от штата Калифорния.

Относительно ракет большой дальности, Коста считает, что Конгресс должен продолжить давление на администрацию Байдена на двухпартийном уровне и в этом вопросе также.

Сенатор-республиканец от штата Северная Дакота Джон Говен считает, что главной целью помощи Украине должна стать победа, а не оборона. Он говорит, что именно от этого следует отталкиваться, предоставляя любую помощь Киеву.

— Это включает ряд вещей — артиллерию большой дальности и подобные вещи, а также противовоздушную оборону. Таким образом они смогут защитить себя и украинский народ, — рассказал он.

Говен добавил, что одной из тем, которые он обсуждал с генералом Марком Милли, была о том, что украинцам нужны оборонительные системы, которые помогут положить конец этой войне и помогут выиграть ее.

Источник : Голос Америки

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.