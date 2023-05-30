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Юлия Захарченко, редактор ленты

Помогая Украине, мы сдерживаем РФ как можно дальше от границ ЕС — президент Словакии

Помогая Украине, мы сдерживаем РФ как можно дальше от границ ЕС — президент Словакии
Фото: Офис президента

Российского агрессора пока удается как можно дальше сдерживать от границ Европейского Союза тем фактом, что Словакия и другие страны помогают Украине.

Об этом заявила президент Словакии Зузана Чапутова в комментарии иностранным журналистам.

— Убедимся, что мы можем не только создать пространство свободы и демократии в Европе, но и сохранить его. Помогая Украине, мы держим российского агрессора подальше от наших границ, а также помогаем себе, — считает Чапутова.

Президент Словакии убеждена, что помощь Украине — это не только выражение международной солидарности, но и инструмент для собственной самообороны.

Она напоминает, что эффективность и единство Европейского Союза особенно проявились во время энергетического кризиса и введения совместных санкций против России из-за полномасштабной агрессии против Украины.

Чапутова считает, что события в Украине — это беспрецедентный поступок РФ, которому нет места в XXI веке. Необходимо уважать международное право и наказывать людей, которые его нарушают, убеждена президент Словакии.

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Источник: Novy Cas

Європейський Союз, Война в Украине, Словакия
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