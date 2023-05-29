Дело в империализме России: Чехия о заявлении Шалленберга об “отделении Путина от россиян”

Министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга раскритиковали за военный нейтралитет его страны и традиционную политику поддержки связей с Россией.

Об этом пишет издание The Guardian, отмечая, что это произошло во время одной из первых сессий, где главы МИД центральноевропейских стран обсуждали, как Европа должна вести себя с Россией после окончания войны в Украине.

Шалленберг заявил, что Австрия не является членом НАТО, но “никогда не была нейтральной в том, что касается ценностей”. В то же время он заявил, что даже после победы Украины Европа будет нуждаться в политике взаимодействия с Россией.

— Что бы мы ни делали, история не меняется и география не изменится. Мы должны быть способными сделать разграничение между Путиным и его приспешниками и обычными россиянами. Это может быть трудно, но я считаю, что есть очень важная разница, которую нам удалось сделать с Ираном и Северной Кореей, — сказал Шалленберг.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский не согласился с этим утверждением и заявил, что проблема шире, чем просто российское руководство.

— Дело не только в Путине, дело в российском империализме, в идее, что Россия не уверена в своих границах, что она может прийти и с силой заявить: “Это моя территория”… Мы должны быть готовы защитить Европу от этой зловещей идеи российского империализма, — сказал Липавский.

Геополитическая конференция с участием мировых лидеров, министров иностранных дел и министров обороны со всей Европы продлится в течение трех дней, а главной темой повестки дня уже второй год подряд является война в Украине.

Источник : The Guardian

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