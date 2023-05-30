Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Вступление Украины в ЕС будет означать, что Турция никогда не станет членом блока — Politico
В Запорожье на рынке напали на военных: один воин получил ножевое ранение
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Срочно
Над Львовской областью ночью приземлили пять дронов – ОВА
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Світ
Нуждается в проверке
Юлия Захарченко, редактор ленты

Применение кассетных боеприпасов РФ против Украины привело к сотням смертей и раненых — HRW

Применение кассетных боеприпасов РФ против Украины привело к сотням смертей и раненых — HRW
Фото: ГСЧС

Международная организация, которая занимается защитой прав человека в более 70 странах мира, Human Rights Watch призывает активизировать усилия, чтобы запретить кассетные боеприпасы. Соответствующее вооружение РФ постоянно использует для нанесения ударов по Украине.

В отчете HRW отмечается, что Конвенция о кассетных боеприпасах, принятая 30 мая 2008 года в Дублине, проходит испытания. В документе говорится, что кассетные боеприпасы используются во время нескольких конфликтов в мире, в частности, к таким методам прибегает Россия.

По данным HRW, РФ неоднократно применила кассетные боеприпасы после полномасштабного вторжения в Украину, спровоцировав сотни жертв среди гражданского населения и повреждения гражданских объектов.

— Одна атака российских кассетных боеприпасов на железнодорожную станцию в Краматорске 8 апреля 2022 года привела к убийству по меньшей мере 58 мирных жителей и ранениям еще 100 человек. Стигматизация, созданная конвенцией, привела к широкому международному осуждению этих атак, — говорится в документе.

Стоит отметить, что кассетные боеприпасы запускают с помощью артиллерии и авиации. Они нередко не взрываются во время первого удара и могут действовать как мины, вызывая ранения и смерти через много лет.

Конвенция о кассетных боеприпасах запрещает использование, производство, приобретение, передачу, накопление кассетных боеприпасов и требует уничтожения запасов соответствующего вооружения. Россия и Украина не являются подписантами указанного документа.

Читайте также
Для большей разрухи и убийства людей. РФ использует против Украины кассетные бомбы
Зброя

Источник: HRW

авіація РФ, Война в Украине, Документи, Україна-Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Боррель: Россия не пойдет на переговоры, не выиграв войну в Украине
Применение кассетных боеприпасов РФ против Украины привело к сотням смертей и раненых — HRW
Вероятны новые атаки. РФ получила новую партию иранских Shahed — Гуменюк
Применение кассетных боеприпасов РФ против Украины привело к сотням смертей и раненых — HRW
Уничтожены 77 воздушных целей: в Генштабе ВСУ уточнили данные по сбитым ракетам и дронам
Применение кассетных боеприпасов РФ против Украины привело к сотням смертей и раненых — HRW
Повлиять на ситуацию и кое-что доказать: Подоляк о мотиве ракетного террора РФ
Применение кассетных боеприпасов РФ против Украины привело к сотням смертей и раненых — HRW
Оккупанты не проводили наступательных действий в районе Бахмута и Авдеевки – ВСУ
Бої на фронті
Видео
Быстрые, смертоносные и универсальные: почему F-16 не просто мощные, но и особенные

Совсем скоро в украинском небе появятся американские самолеты F-16. Эти универсальные истребители должны дополнить оборонную эффективность наших Воздушных сил и закрыть небо над Украиной. Британия и Норвегия уже согласились обучать наших пилотов управлению F-16.

Егор Ромахло
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 20:00 (29.05.2023)
Применение кассетных боеприпасов РФ против Украины привело к сотням смертей и раненых — HRW
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:30 (29.05.2023)
Применение кассетных боеприпасов РФ против Украины привело к сотням смертей и раненых — HRW
На замену вагнеровцам: в Бахмут заходят новые подразделения войск РФ
Бахмут, Череватий
Враг не должен получить информацию: Игнат объяснил, чего нельзя делать во время воздушной тревоги
MIM-104 Patriot
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь