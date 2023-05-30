Применение кассетных боеприпасов РФ против Украины привело к сотням смертей и раненых — HRW

Международная организация, которая занимается защитой прав человека в более 70 странах мира, Human Rights Watch призывает активизировать усилия, чтобы запретить кассетные боеприпасы. Соответствующее вооружение РФ постоянно использует для нанесения ударов по Украине.

В отчете HRW отмечается, что Конвенция о кассетных боеприпасах, принятая 30 мая 2008 года в Дублине, проходит испытания. В документе говорится, что кассетные боеприпасы используются во время нескольких конфликтов в мире, в частности, к таким методам прибегает Россия.

По данным HRW, РФ неоднократно применила кассетные боеприпасы после полномасштабного вторжения в Украину, спровоцировав сотни жертв среди гражданского населения и повреждения гражданских объектов.

— Одна атака российских кассетных боеприпасов на железнодорожную станцию в Краматорске 8 апреля 2022 года привела к убийству по меньшей мере 58 мирных жителей и ранениям еще 100 человек. Стигматизация, созданная конвенцией, привела к широкому международному осуждению этих атак, — говорится в документе.

Стоит отметить, что кассетные боеприпасы запускают с помощью артиллерии и авиации. Они нередко не взрываются во время первого удара и могут действовать как мины, вызывая ранения и смерти через много лет.

Конвенция о кассетных боеприпасах запрещает использование, производство, приобретение, передачу, накопление кассетных боеприпасов и требует уничтожения запасов соответствующего вооружения. Россия и Украина не являются подписантами указанного документа.

Источник: HRW

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