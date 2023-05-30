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Для демонстрации лояльности Кремлю. Газпром отправляет своих охранников на войну — WSJ

російські окупанти
Фото: Getty Images

Охранные фирмы, созданные государственными корпорациями РФ, в частности Газпромом, отправляют своих сотрудников на войну против Украины.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

— Охранные фирмы, созданные крупнейшими государственными корпорациями России, бывшими офицерами и бизнесменами, направили войска на линию фронта в Украине, чтобы доказать лояльность Кремлю, — говорится в сообщении.

В материале также отмечается, что российский диктатор Владимир Путин якобы не хочет начинать новую масштабную мобилизацию, поэтому Кремль передал набор новобранцев частному сектору и компаниям, которые зависят от постоянных госконтрактов.

Подобные группы частично наследуют ЧВК Вагнера, но менее многочисленны. Кроме того, солдаты таких формирований, согласно публичным объявлениям вакансий, получают значительно более высокую зарплату, чем вагнеровцы.

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Бої на фронті

Источник: The Wall Street Journal
Война в Украине, Росія
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