Для демонстрации лояльности Кремлю. Газпром отправляет своих охранников на войну — WSJ

Охранные фирмы, созданные государственными корпорациями РФ, в частности Газпромом, отправляют своих сотрудников на войну против Украины.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

— Охранные фирмы, созданные крупнейшими государственными корпорациями России, бывшими офицерами и бизнесменами, направили войска на линию фронта в Украине, чтобы доказать лояльность Кремлю, — говорится в сообщении.

В материале также отмечается, что российский диктатор Владимир Путин якобы не хочет начинать новую масштабную мобилизацию, поэтому Кремль передал набор новобранцев частному сектору и компаниям, которые зависят от постоянных госконтрактов.

Подобные группы частично наследуют ЧВК Вагнера, но менее многочисленны. Кроме того, солдаты таких формирований, согласно публичным объявлениям вакансий, получают значительно более высокую зарплату, чем вагнеровцы.

Источник : The Wall Street Journal

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