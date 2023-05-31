Россия будет оставаться самой большой угрозой для Британии до 2030 года – разведка

Россия будет оставаться самой большой угрозой для материковой части Великобритании до 2030 года.

Об этом заявил глава военной разведки Минобороны Великобритании Эдриан Берд в своем выступлении перед членами Королевского Объединенного института оборонных исследований (RUSI).

— Хотя недискреционным приоритетом безопасности Великобритании должен быть наш родной евроатлантический регион, и здесь мы оцениваем, что Россия будет оставаться самой большой угрозой для материковой части Соединенного Королевства до 2030 года, становится все более очевидным, что безопасность Европы неотделима от безопасности всего мира — будь то в результате деятельности государств, или вследствие изменения климата, или глобальных проблем в сфере здравоохранения, — сказал он.

Берд указал на стремление Британии установить более широкое интегрированное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе.

— Так же, как наши ближайшие союзники и партнеры в Индо-Тихоокеанском регионе — Австралия, Новая Зеландия, Япония, Республика Корея и Сингапур — приняли меры для противодействия дестабилизирующему влиянию России в Европе и поддержки Украины, так и Соединенное Королевство должно быть готовым к вызовам, которые бросает Китай, — заявил глава британской разведки.

Китай будет конкурировать с Британией и может “нарушить поставки ключевых технологий и материалов, таких как микропроцессоры, полупроводники и редкоземельные элементы”, а его военные, разведывательные, космические и кибернетические возможности “представляют все большую угрозу”.

— В мире растущей конкуренции мы считаем, что Китай будет представлять наибольший вызов зарубежным интересам и экономической безопасности Великобритании в 2030 году, — отметил Берд.

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