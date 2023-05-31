Сунак планирует визит к Байдену, чтобы обсудить поставки военной помощи Украине
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак проведет переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом на следующей неделе. Среди главных тем — поставки военной помощи Украине.
Об этом говорится в заявлении представителя премьер-министра Великобритании иностранным журналистам.
Отмечается, что Риши Сунак будет находиться в Вашингтоне на следующей неделе, чтобы встретиться с президентом США Джо Байденом, членами Конгресса и американскими бизнес-лидерами. Он планирует обсудить дальнейшие поставки военной помощи Украине.
— Сунак будет в Вашингтоне в среду и четверг на следующей неделе для встреч с Байденом, членами Конгресса и бизнес-лидерами США, — говорится в заявлении.
Это будет первый официальный визит Риши Сунака в Вашингтон после его назначения британским премьер-министром. Его представитель добавил, что Сунак намерен наладить отношения с США после выхода Британии из Европейского Союза в 2020 году.
Источник: Sky News
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