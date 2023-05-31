Почему HIMARS эффективнее истребителей F-16 – объяснил военный аналитик

Австрийский военный аналитик Том Купер утверждает, что американские артиллерийские ракетные системы HIMARS намного дешевле и эффективнее истребителей F-16, которые хочет получить Украина.

— Проблема с F-16 заключается в следующем: эксплуатация и содержание этих самолетов стоят чрезвычайно дорого. Того, что вы получаете за эту огромную сумму денег, потраченных на их эксплуатацию и содержание, слишком мало, — заявив он в интервью NV.

По его словам, HIMARS оснащены боеприпасами GLRMS, которые фактически такие же эффективные, как бомбы JDAM для истребителей F-16, более того — одна такая установка за день может ударить по врагу в 10 раз большим количеством снарядов, чем самолет.

Другая проблема, которая может возникнуть с истребителями, по его мнению, это их изношенность.

— Вы получаете F-16, обучаете свои экипажи, пилотов и наземный персонал в течение четырех-шести месяцев, чтобы работать с ними, а через шесть месяцев все F-16 рассыпаются, потому что им по 40 лет, они исчерпали свой ресурс. Вы больше не можете летать на них, это опасно, — объяснил Купер.

Купер считает, что Украине больше бы подошли такие самолеты, как шведский Saab 39 Gripen или американский F-18 Hornet, а в идеале — F-35 Lightning II.

— F-35 — самый новый истребитель-бомбардировщик Сухопутных войск США, Воздушных сил НАТО и Израиля. Ничто меньшее действительно не будет эффективным против России. Почему? Потому что такой самолет действительно может проникнуть сквозь российскую ПВО. F-16 этого не сможет сделать. Gripen и Eurofighter Typhoon тоже не смогут сделать это, — подытожил аналитик.

Источник : Новое время

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