Глава Еврокомиссии: Мы должны приблизить ЕС к Украине, а не просто открыть дверь

В Евросоюзе появилось новое осознание того, что недостаточно просто ждать, пока наши друзья за пределами сообщества приблизятся к нам. Надо приблизить ЕС к ним, как мы делаем с Украиной, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на форуме Globsec в Братиславе.

— Недостаточно сказать, что двери открыты. Мы также должны взять на себя ответственность за то, чтобы приблизить к нам тех, кто стремится стать членами нашего Союза, — подчеркнула она.

Она считает правильным решение о предоставлении Украине статуса кандидата, и теперь ЕС должен быть рядом на каждом шагу ее пути к полноправному членству.

— Дело в том, что даже борясь за свое выживание, украинцы проводят важные реформы для укрепления своей демократии. Украина продолжает продвигаться в ЕС, несмотря ни на что. И мы будем продолжать делать все возможное, чтобы приблизить и ускорить достижение Украиной справедливого и прочного мира, — добавила фон дер Ляйен.

Украина ожидает официальной оценки Еврокомиссией прогресса в выполнении так называемого домашнего задания. Речь идет о семи рекомендациях, которые наша страна получила вместе со статусом кандидата в члены ЕС. Их выполнение позволит начать переговоры о вступлении в Евросоюз.

Источник: European Commission

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