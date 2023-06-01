Почти 80% украинцев в Польше нашли работу — исследование

Массовый наплыв военных беженцев в Польшу, а также возвращение части украинских мужчин для обороны изменили портрет граждан Украины, проживающих в Польше.

В то же время стабильно высоким является показатель профессиональной активизации — почти 80% граждан, прибывших до вторжения, а также беженцев из Украины трудоустроены.

Об этом свидетельствуют результаты четвертого издания исследования Граждане Украины на польском рынке труда. Новые вызовы и перспективы, проведенного Миграционной платформой EWL, Фондом EWL и Центром Восточноевропейских исследований Варшавского университета.

Эксперты исследовали портрет, настроения и намерения украинцев, которые находились в Польше до полномасштабного вторжения, а также тех украинцев, которые вынужденно приехали в Польшу из-за российской агрессии после 24 февраля 2022 года. Они сравнили ответы респондентов с результатами своего последнего исследования планов и намерений украинцев в 2021 году перед полномасштабной войной.

Значительное преимущество женщин

По сравнению с 2021 годом изменилась гендерная структура респондентов — почти вдвое уменьшилось количество мужчин из Украины (с 57% до 31%). Исследование показало, что 67% граждан Украины, которые сейчас проживают в Польше, — женщины.

Причина — из-за полномасштабного вторжения 92% военных беженцев, приехавших в Польшу, составляют женщины.

— Поток беженцев из Украины после 24 февраля 2022 года, несомненно, доминировал в миграционной ситуации в нашей стране, изменив портрет гражданина Украины, проживающего в Польше. Сейчас большинство украинцев в Польше — это женщины с детьми, которые часто работают ниже квалификации. Хуже знание польского языка, трудности с адаптацией к новым условиям жизни и работы являются вызовом для многих мигрантов-беженцев в Польше, а также для польских работодателей, — считает глава правления Миграционной платформы EWL Анджей Коркус.

Исследование свидетельствует, что в течение полутора лет изменился возрастной состав взрослых украинцев в Польше. Это преимущественно молодые люди, почти половина из которых (49%) моложе 36 лет.

Увеличилось количество украинцев в возрасте 18-25 лет (23% в 2023 году против 16% в 2021 году), а старше 45 лет — уменьшилось (12% в 2023 году против 23% в 2021 году).

Эксперты EWL отмечают, что это важные сведения для украинской экономики, где ключевую роль играет отток молодых людей — мобильных и готовых трудоустроиться, которые сейчас имеют возможность реализовать себя в Польше.

Согласно результатам исследования, больше всего граждан приехало в Польшу с Севера Украины — региона, где было отбито нападение российских оккупантов, однако остались немалые убытки. По сравнению с 2021 годом, количество уроженцев этих территорий выросло на 8% (35% против 27%).

Высокий уровень профессиональной активизации

Подавляющее большинство, целых 78% граждан Украины, проживающих в Польше, трудоустроились. Учитывая значительную долю беженцев войны в этой группе, показатель следует считать чрезвычайно высоким.

Занятость на 12% выше среди людей, которые приехали в Польшу до начала полномасштабной войны (83% против 71% среди военных беженцев). Это связано с приобретенным ранее опытом работы в Польше и более прочной позицией довоенных мигрантов на польском рынке труда.

Однако в целом высокий уровень занятости граждан Украины свидетельствует об их интеграции с польским рынком труда, на что в значительной степени повлиял так называемый специальный закон (с марта 2022 года), который дал возможность находиться и работать в Польше на более выгодных условиях — по упрощенной системе трудоустройства без получения специальных разрешений на работу.

— Польша, как страна с многолетним опытом создания благоприятных условий для трудоустройства мигрантов из Украины, справилась с профессиональной активизацией беженцев. Среди прочих стали возможными быстрые и эффективные действия благодаря децентрализации помощи, а также реализации государственных программ финансовой поддержки организаций и компаний. Такой высокий процент трудоустройства также значительно связан с желанием украинцев работать, — отметил директор департамента международной рекрутации Миграционной платформы EWL Марцин Колодзейчик.

Хуже знание польского языка и образование

Согласно исследованию, среди беженцев — больше граждан с высшим и незаконченным высшим образованием (69%), чем среди довоенных мигрантов (46%). Причиной является, в частности, предвоенный спрос польской экономики на работников профессий с профессионально-техническим образованием и совсем другой тип миграции, обусловленный войной в Украине.

Стоит отметить, что с декабря 2021 года доля граждан Украины, проживающих в Польше, с высшим и незаконченным высшим образованием уменьшилась на 1/5, а с профессионально-техническим образованием — увеличилась на треть.

С 46% до 35% снизился процент граждан Украины, которые хорошо и очень хорошо знают польский язык.

Причиной является преимущественно плохое владение польским языком среди военных беженцев (только 14% заявляют, что владеют польским языком как минимум на хорошем уровне). С другой стороны, среди довоенных мигрантов уровень тех, кто знает польский, все еще высокий (49%), а по сравнению с 2021 годом — даже выше.

Опрос граждан Украины, проживающих в Польше, проводился 4-13 марта 2023 года методом прямого F2F-интервью. Он проводился на украинском языке на выборке N = 500 совершеннолетних граждан Украины, как довоенных мигрантов, так и беженцев из Украины.

Анкета была разработана Миграционной платформой EWL и Центром Восточноевропейских исследований Варшавского университета с учетом некоторых вопросов от Министерства семьи и социальной политики Польши, Управления по делам иностранцев и Бюро национальной безопасности Польши.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.